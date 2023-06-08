朱學恒堅稱「斷片完全不清楚」　2次強吻鍾沛君後還能叫Uber

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者陶本和／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中無預警強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」；朱學恒則在直播中坦承此事，但強調自己當天喝到斷片，真心不清楚。不過，在鍾沛君的發文中指出，當天朱學恒2度強吻鍾沛君後，還能笑著告訴鍾，「我剛叫的Uber也到了」。

對於性騷擾、強吻鍾沛君一事，朱學恒晚間在直播時表示，他坦誠上次跟鍾沛君在邀約飲宴之後，當天喝到斷片，後續發生事情他真心完全不清楚，「議員對我所做的事情指控，我沒辦法否認，我沒有任何記憶，我也曾經寫了道歉書道歉，坦白說我的確犯了錯，我這邊完全同意我寫的道歉書的事情，我也願意接受後續相關的法律流程跟相關的法律過程跟所有的問題」。

儘管朱學恒堅稱當天是喝到斷片，後續的事情完全不清楚，不過根據鍾沛君的發文，鍾沛君回憶，當天朱學恒毫無預警的抱住她強吻，甚至說出，「反正妳明天也不會記得。」當下她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

鍾沛君表示，就在這時，朱學恆竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。至今，她還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回她，「我剛叫的Uber也到了」！