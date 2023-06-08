朱學恒強吻鍾沛君！被挖出YT斗內收入「8位數」　支持者怒：錢還來

▲名嘴朱學恒遭爆性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

名嘴朱學恒8日遭台北市議員鍾沛君指控，在餐會中強吻對方，引發軒然大波，更有不少過去支持者湧入他的臉書痛批「枉費之前抖內（Donate，贊助）你那麼多錢」、「給你斗內的我真的無法理解，錢還來」。據統計，台灣所有YouTuber中，第一個收到破千萬贊助的，就是朱學恒的YouTube頻道，從他創設頻道至2023年1月3日為止，總共就獲得1008萬元的斗內，名列第一。

有鄉民日前在PTT整理2022年台灣YouTuber的贊助狀況，發現第一名居然是朱學恒，從2014年12月31日至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元，位居第一名寶座，而且還是台灣所有YouTuber中，第一個抖內收入破千萬的頻道，第二名則是「中天電視台」，共有811萬6672元。

▲統計時間為2014年12月31日至2023年1月3日。（圖／翻攝自playboard）

若單看2022一整年的斗內金額，朱學恒抖內收入就高達592萬1522元，第二高的則是「館長」陳之漢，斗內收入為347萬8159元。第三名是「XiaoLin 小霖」，斗內收入為292萬8614元。不少網友紛紛驚呼「朱真的是有吃到客群，扯」、「有夠好賺」、「真的是賺飽飽」、「罵人就有錢，真好賺」。

國民黨市議員鍾沛君8日揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中無預警強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」；朱學恒則在直播中坦承此事，並稱自己當天喝到斷片，真心不清楚，但強調這不是做出性騷擾的理由，願意承擔所有的後果，也願意接受後續法律責任。

事件爆發後，不少過去支持者紛紛湧入朱學恒臉書痛批，「我怎麼追蹤這種人好可怕立馬退追」、「笑死人好意思嘴別人！大家別再抖內給他浪費錢」、「超傷心，請好好檢討。至少停止活動半年吧」、「身為多年粉絲真的無比失望，等等就把阿宅反抗軍的T恤丟了」、「太噁心啦你...虧大家都那麼信你」、「不要再抖內給性騷擾犯了，太鬧了」。