朱學恒強吻鍾沛君「上節目痛批性騷」　切結書偷刪句子被抓包

▲朱學恒被爆強摟強吻鍾沛君，事後還上節目痛批民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導



國民黨台北市議員鍾沛君8日自爆遭朱學恒強摟強吻，而且受害者不只一人。她指出，3天前的錄影現場，朱學恒才當著她的面，正經八百、義正辭嚴的痛批性騷，讓她百般不解「他怎麼敢？他怎麼好意思？」險些當場哭出來。

鍾沛君表示，朱學恒去年8月趁聚餐結束的空檔，突然強吻她，事後卻嘻皮笑臉。當時4天後即將到來的節目通告，與會者也有朱學恒，讓她被迫胡謅了個理由搪塞製作人，但面對製作人百般關心，「我萬分愧疚卻怎麼也說不出真相。我在無盡的漩渦裡幾乎滅頂，講？不講？」

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

事後，在男友和友人的支持下，鍾沛君鼓起勇氣向朱學恒追究責任。去年8月19日，朱在她男友、委任律師面前，以手機寫下切結書，承認他酒後失控，主動摟抱並親吻鍾沛君，「本人承諾從此戒酒，並不再對任何女性有未經允許的踰矩行為。」

不過，令鍾沛君生氣的是，朱學恒隔天送到的親筆切結書，硬是少了「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」一句。律師傳訊要求朱學恒補齊內容，對方卻睜眼說瞎話回覆「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」

▼朱學恒立下性騷切結書，不料隔天的親筆版本卻刪去關鍵一句。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

鍾沛君批評，「沒錯，朱學恒刻意刪減的13字正是最關鍵也是讓我最噁心的部分，想要逃避責任？反悔認錯太快？我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？」

鍾沛君說，她現在選擇站出來發聲，除了確知自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，更不能忍受朱學恒在節目上大談自己最不該談的性騷議題，以此賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待，「讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵。」

鍾沛君回憶，6月5日這個周一的錄影現場，當時暐瀚哥說完，主持人俊相哥就轉頭問我「怎麼看民進黨處理性騷擾事件的態度？」當時她腦海一片空白，幾乎沒辦法開口，「因為10個月前，對我上下其手的那個人，正坐在我右手邊不到一公尺處，若無其事的看著這一切。」

沒想到，朱學恒仍當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。讓她不解，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來。『犯錯的人不是我！』」

▼朱學恒在節目上通批民進黨性騷。（圖／翻攝自臉書／朱學恒）

▼朱學恒在臉書認錯。（圖／翻攝自臉書／朱學恒）