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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場，嘉賓朱學恒。（圖／記者李毓康攝）

▲朱學恒。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。她說，嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？

鍾沛君表示，回到2019年，她陸續因為各種議題，接受朱學恒訪問，有時結束一個通告，下個節目又要同台，中間空檔，他會貌似不經意的問：「要不要一起吃個飯？」對她而言，朱學恒算是個風趣的工作夥伴，但當時還不是可以單獨吃飯的交情，因此，哪怕是一杯咖啡，她也從來沒有答應過。

鍾沛君說，之後的一年多，朱學恒還是陸續提出邀約，被她婉拒也多沒說過什麼，一直到2020年底開刀前夕，第一次和朱學恒在外吃飯，「席間，他就像是個好大哥，給我社群的建議，替我加油」。

鍾沛君說，2022年上半年，她分別和朱學恒吃了兩次飯，輪流請客，地點都在人擠人的居酒屋，談的都是工作。八月，他又來邀約晚餐，提議邀一位女性醫師Ｈ，我們的共同朋友一起來，「八月六日晚上六點半，我第一個坐進Ｈ訂的餐廳包廂，選了最內角靠牆的位子，抬頭便看到天花板的監視器閃著燈，但當時我還沒想到，這個監視器會對我的人生起多大的改變」。

鍾沛君表示，他們聊政治，聊疫情，聊各種網路的現象，朱學恒還大談自己有個賢內助，晚間八點多，Ｈ打算加點食物被店家告知已經沒有菜，但是可以買外食，於是，Ｈ離席去隔壁的便利商店，她也離開包廂去洗手間。

鍾沛君說，九點半左右，Ｈ的丈夫前來接她順便進到包廂和朱學恒打招呼，也許是想著故宮那頓的贊助，或者，還想得到更多，朱學恒對著第一次見面的Ｈ丈夫口若懸河侃侃而談，那十幾分鐘內，包廂氣氛仍舊相當愉快輕鬆。接著，Ｈ說時間不早了，她已經買好單，「我們先離開沒問題吧！」

鍾沛君回憶，她當下道謝之後告訴對方沒問題，她也差不多要走了，於是，Ｈ夫婦離開了包廂，但Ｈ夫婦前腳才走，坐在對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住她強吻，「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，她用力的撇過頭閃躲，然後，朱學恒走回座位，坐下，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

鍾沛君表示，就在這時，朱學恆竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。她說，被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，我對著鏡子擦了又擦，除了發痛之外，擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。

鍾沛君表示，更糟的是，四天之後還有早已排定的朱學恒節目通告，她隨便胡謅了個理由給製作人，面對她真切的關心，萬分愧疚卻怎麼也說不出真相，「我在無盡的漩渦裡幾乎滅頂，講？不講？我以為我認識自己，直到那一刻才發現完全不是那回事。幸運的是，男友和Ｈ為我撐開保護傘，他們即便怒不可遏，仍萬分理智的和朱學恒追究責任，讓我能夠安靜的在傘裡修復自己」。

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