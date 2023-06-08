幕後／「四方平台」擴侯友宜決策圈　無畏民調起伏堅守新北模式

▲國民黨總統提名人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜角逐總統大位，為整合組織、擴大決策，黨中央、智庫、黨團與侯團隊今（8）日召開「四方平台」，但歷時僅1個小時。據悉，侯友宜團隊對未來選情保有高度自信，不會隨坊間民調高低起伏而影響即有的選戰步調。也難怪智庫執行長柯志恩說，侯辦有自己的選戰節奏。

侯友宜獲得徵召至今已過3個禮拜，聲勢卻稍嫌疲軟。為此，原有的黨中央、智庫、黨團「三方平台」今天首度納入侯團隊形成「四方平台」，並由前新北市副市長謝政達代表侯團隊出席會議。這場會議從中午12時30分開始，下午13時30分便結束，謝政達會後表示，今天主要談論的是對接的程序，後續會有更深的接觸。換言之，今天四方會議，有可能僅是觸及程序性議題，並沒有實質上的討論。

儘管如此，一位新北輔選人士則認為，這場會議算是「遲來的會議」，本來5月25日就可以召開，但卻因故取消。該人士建議，「三方平台」是國民黨行之有年的溝通平台，納入侯團隊是自然不過的事情，未來不宜大張旗鼓宣傳此事，否則會讓外界誤以為侯團隊跟黨中央的距離遙遠。他強調，事實上雙方很多人都彼此熟識，平常就應頻繁溝通。

對於競選團隊人事組織，謝政達今出席「四方平台」會後受訪表示，「今天沒有談過這個問題」。外界因此傳出，這代表侯團隊對於納入黨中央、智庫、黨團人才進入競總，仍有所顧慮；因此建議侯友宜應設法「擴大決策圈」，多多傾聽各方意見，尤其黨中央許多人都有「全國選戰經驗」，這是侯團隊較為欠缺的部份。

不過，柯志恩則認為，侯團隊沒有所謂「全國選戰經驗」的問題，因為智庫長期對國政會發表看法，未來透過與智庫的對接，就沒有所謂地方跟中央層級的差別。她強調，侯團隊選新北市長時有選新北市長的節奏，選總統就有總統大選的節奏，智庫是把智庫的想法告訴侯團隊，侯團隊用自己的方式呈現給大家。

▲謝政達、柯志恩、曾銘宗參加國民黨四方會談。（圖／記者鄭佩玟攝）

本次侯團隊代表出席四方會議的謝政達，本身是律師出身，2018年、2022年成功輔選侯友宜贏得新北市長，因而被侯本人稱讚「謝天謝地謝政達」。據悉，侯友宜團隊對未來選情保有高度自信，不會隨坊間民調高低起伏而影響選戰步調。也難怪柯志恩說，侯辦有自己的選戰節奏。

一位知情人士透露，侯團隊深信，只要不犯錯、不失言，侯友宜持續秉持「好好做代誌」的精神，對這場選戰穩紮穩打，最終能以2018、2022新北市長勝選模式贏得2024總統大選，更稱內部滾動式民調侯仍勇冠三軍，且侯團隊對前述內部滾動式民調深信不疑。