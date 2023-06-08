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新北藍黨團擋「私幼餵藥案」市長專案報告　她痛批：對得起受害者？

▲▼ 新北市長侯友宜市政會議後受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，現在已經累積超過15名家長報案，多位家長更指控市府不聞不問。民進黨立委蘇巧慧8日批評，侯市府反應輕忽怠慢，至今沒有統一資訊，連今天晚上舉行的說明會，各陳情人接到的資訊都不一致，還讓國民黨團擋下市長專案報告，「侯市長對得起受害的小朋友跟家長嗎？」

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

對該起爭議，新北市議會民進黨團6日要求市長侯友宜專案報告，藍議員則反嗆政策操作，雙方僵持不下，最終決議13日加開教育局、衛生局專案報告。

而侯友宜競選辦公室發言人呂家愷則表示，大家都不想看到這種事情發生，但有心人士竟然把這個議題拿到新北市議會變成攻擊侯友宜的主題，要求侯友宜去進行專案報告。這個議題不應該延伸成政治性的議題，這是一個社會事件，就是積極馬上去應對。

對此，蘇巧慧指出，孩子體內驗出的藥物，是毒品，目前採檢的28位孩童中，有8位孩童藥驗出 「巴比妥（Barbiturates）」第三級毒品和「苯二氮平類（Benzodiazepines）」第四級毒品等藥物殘留，此類藥品對肝臟、腎臟尚未發育完全的孩童，將可能留下嚴重後遺症，「向我服務處陳情的案例幼童，早就出現異狀，因而提早離園，至今尚未被安排檢驗。」

蘇巧慧批評，侯市府反應輕忽怠慢，侯市府說接獲報案後馬上專案處理，各局處各司其職，先不論有多位陳情人表示4月已經通報，面對小孩被餵毒，侯市府只打一通電話、發一封Email，告知藥檢單位。直到今天，市府針對餵藥案都沒有統一窗口、沒有統一資訊，連今天晚上預計舉行的說明會，各個陳情人接到的資訊都不一致，17位報案家長依然求助無門。

蘇巧慧指出，過了25天侯友宜還在神隱，從教育局長聲稱5月15日家長報案開始，侯市長尚未間斷他的競選活動，今天晚上還要去大學演講？距離報案日過了25天，侯友宜沒有關心過、沒有探視過、沒有主持專案會議過，還讓國民黨團擋下市長專案報告，「侯市長對得起受害的小朋友嗎？對得起受害的家長嗎？」

蘇巧慧表示，身為兩個孩子的母親，看到新北的孩子竟然在幼兒園被餵毒，自己非常痛心。而新北市府面對被餵毒的孩子推託其詞、國民黨護航侯友宜，真的非常令人憤怒，「我要對侯市長提出最嚴厲的譴責，我也會要求中央相關部會對本案進行調查。」

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