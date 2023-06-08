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社會 社會焦點 保障人權

頂樓當雙車位！台中廂型車停屋頂太扯　都發局拿屋主沒轍原因曝

記者許權毅／台中報導

台中市北區一棟透天被發現「2台廂型車停頂樓」，畫面曝光後引起民眾熱議。不過，也有人擔心其中一台車尾就卡在女兒牆上，是否會有危險？台中市都發局指出，4月有前往會勘，初步認定「卡牆」的車輛90％以上都在屋內範圍，沒有立即性危險，因住宅屬於私人範圍，與屋主溝通後，他已同意吊離，但尚未處理，此外，該案確實罕見，暫無法源能強制移除，研議中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中北區一處透天被發現「車子停頂樓」，台中市府都發局表示，4月前往會勘，但車輛停放位置在私人住宅，加上初判沒有涉及公共危險，無法強制移除，已勸導。（圖／記者許權毅攝，下同）

奇景地點就位在台中市北區東光二街一棟透天民宅上，一處邊間樓頂被民眾發現有「車子在樓頂」，笑稱是「頂樓雙車位」。從路邊經過抬頭一望，就可看到其中一台廂型車，一部分卡在女兒牆上，空拍視角更神奇，只見其中一台剛好停在露台上，跟另台卡牆的廂型車就這樣擺在樓頂，車裡還可以看見許多雜物，宛如兩個小型倉庫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府都發局指出，4月初第一次接獲民眾通報，原本認定屋主可能涉公共危險罪，但與警方進入會勘後，目測發現車體有90％都在住宅裡，沒有立即性危險，加上車體位置在私人住宅，無法強制移除，會研議法源，後續追蹤中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

都發局與屋主溝通後，屋主當場承諾會盡速移除，已經尋找一處空地，並且正在整地，待處理好後就會挪置。不過，4月至今已滿2個月仍未改善，屋主則稱是因為身體出狀況，一直在休養，才會閒置，會盡速處理。

據了解，屋主先前總共有3台廂型車，擺放在路邊，直接把車子當成小型倉庫，但是阻礙其他住戶通行被檢舉，才會異想天開找來吊車把2台車子吊上去，另一台則賣掉了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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