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羅森柏格見侯友宜！雙方深談台美、兩岸關係　晚餐後還一起放天燈

▲▼ 羅森柏格7日下午赴新北市政府拜會市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

▲AIT主席羅森柏格7日拜會新北市長侯友宜，站立者為新北市交通局長鍾鳴時。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）7日下午赴新北市政府拜會市長侯友宜，期間雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等各面向議題廣泛交換意見。會晤後，侯友宜陪同羅森柏格搭乘台鐵前往汐科站，最後也在平溪鐵道地方創生餐廳共進晚餐，並一起在永續環保天燈上寫下願望。

羅森柏格近日在台灣展開為期6天的訪問，昨日上午拜訪完立法院後，下午時間她前往新北市政府。新北市府指出，台灣作為美國在亞太地區長期堅定的盟友，趁著此次羅森柏格來訪，侯友宜特別向她表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場。侯友宜也暢談公職生涯的經驗，分享參選總統的心路歷程以及對未來的國政擘劃。

雙方先在市府會晤後，侯陪同羅森柏格至板橋三鐵共構車站搭乘台鐵前往汐科站，路程中與理事主席介紹北台灣交通建設、高科技經貿布局及全球永續發展，並於平溪鐵道地方創生餐廳共進晚餐。

此行程市府團隊女性首長全體出席，包括副秘書長龔雅雯、秘書處處長饒慶鈺、經發局長何怡明、工務局長祝惠美、新聞局長張愛晶、衛生局長陳潤秋、原民局長林瑋茜、客家局長林素琴、文化局長張䕒育、青年局長邱兆梅及社會局代理局長許秀能，以女力團隊讓國家持續進步。副市長劉和然、交通局長鍾鳴時及顧問余家哲也陪同接待。

▲▼ 羅森柏格7日下午赴新北市政府拜會市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

另，餐敘時立法院外交及國防委員會召集委員江啟臣，及國民黨總召曾銘宗、中華民國國際關係學會會長暨政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東及淡江大學教授柯志恩等人也參與共同交流。

市府提到，晚餐後，伴隨原住民歌聲，侯友宜與羅森柏格一起在永續環保天燈上寫下願望，侯友宜寫下「台美交流 友誼長存」，羅森柏格則用英文祝願「A❤️T US-TAIWAN EXCHANGE」，祈願天燈點亮世界，帶來希望。

▲▼ 羅森柏格7日下午赴新北市政府拜會市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

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