侯友宜核電立場轉向？　黃暐瀚：過去卡核一乾貯水保計畫

▲國民黨總統提名人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對核廢料議題，國民黨總統參選人侯友宜日前開嗆中央只會把問題推到地方來；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱則回嗆，新北市政府10年來，多次駁回台電送審的乾式貯存的水保計畫變更設計案，要求侯出面說明。媒體人黃暐瀚質疑，侯友宜之前卡住核一使用的可能性，現在卻回頭問蔡政府為何不讓核一使用，「這不是很可笑嗎？」

黃暐瀚7日在節目《POP撞新聞》中表示，2013年台灣電力公司提出要建乾式儲存槽，但新北市政府以水土保持等理由不予核准，台電便提出行政訴訟，直至2023年，送件高達13次後，最終台電才贏得勝訴。

黃暐瀚指出，2013年執政者是國民黨籍前總統馬英九，當時中央部會、經濟部與台電都希望核一、核二能夠繼續使用。但按照規定，雖然儲存槽不是新北市做的，可是地點是在新北市，需要經過新北市府同意，但時任新北市市長朱立倫與時任新北市副市長侯友宜皆反對。

黃暐瀚透露，新北市府駁回了13次之後，就送到行政法院去，經歷10年訴訟後判台電贏，「新北市不能這樣卡它，中央政府馬英九執政要用核能，但新北市政府朱立倫跟侯友宜不要，這就是事實。」

黃暐瀚說，過去反對使用核能的朱立倫與侯友宜，現在轉過頭來，朱立倫變成黨主席，侯友宜變總統參選人，之前因為社會情況不能講不要核能，2011年日本311大地震後，台灣10幾萬人走上街頭反核，朱立倫與侯友宜只是站在人多的那邊。

黃暐瀚進一步說，現在台灣願意使用核能的人過半，所以3個總統參選人皆在討論核能續用的可能性，但侯友宜偏偏是當事人，過去擋下新北市的乾式儲存槽，而且核一已經蓋好，只是遭侯友宜阻擋而不能使用。因此，侯友宜要說明過去不同意使用的原因，如果是水土保持，那為什麼要卡這麼多年？

黃暐瀚認為，侯友宜不能怪中央不處理，中央到底是馬前總統的中央？還是現在蔡政府的中央？如果侯友宜要選總統，就要告訴大家要怎麼做，「你們自己卡住核一使用的可能性，現在卻回頭問蔡政府為何不讓核一使用，這不是很可笑嗎？」