侯友宜吃老三餐盒　國民黨稱「苦民所苦」：某黨喝紅酒、吃法菜

▲國民黨總統提名人侯友宜昨與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了團結勝選，國民黨總統參選人侯友宜昨日前往國民黨中央黨部與中常委進行午餐「便當會」，吃的是「老三盒餐」，外界因而將侯友宜民調目前排行老三做政治聯結，而侯友宜本人則打趣地說，「我相信，只要大家一起努力，我們『越呷越唰嘴』，拚到第一名！」對此，國民黨發言人林家興今（8）日表示，國民黨吃便當是苦民所苦，與人民站在一起，為台灣民眾拚好日子，還暗諷民進黨，吃法國菜、喝紅酒，與人民距離非常遙遠。

侯友宜昨中午12時與中常委在國民黨中央黨部一樓中山廳進行午餐「便當會」。據掌握，眾人一齊享用「老三盒餐」，菜色有滷雞腿、蝦捲、紫米飯糰、蒸蛋、螞蟻上樹、青江菜、高麗菜等，都是平民配菜。然而卻因店家名為「老三」，引發外界政治聯想。

針對外界對「老三」名稱所產生的聯想，立委、中常委曾銘宗表示，假設以此進行議題操作，「真的不合適，真的不合適」，因為承辦人平常買便當的時候這就是選擇之一；洪孟楷也針對「老三」名稱表示，自己沒有注意到名稱，但是就算是老三餐盒又怎麼樣呢？把老三餐盒吃的光光，不就等於不會是老三了嗎？然後就會變老二，之後變老大，「但如果說大家真的很在意名稱的話，那以後中常會就訂『冠軍便當』就會比較好嗎？」

對此，國民黨發言人林家興今日上午表示，國民黨吃便當是苦民所苦，與人民站在一起，為台灣民眾拚好日子，反觀某個政黨，吃法國菜、喝紅酒，與人民距離非常遙遠。