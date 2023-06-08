新北私幼餵藥風波擴大！綠議員要求侯友宜專案報告　藍反嗆政治操作

記者杜冠霖／綜合報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，引起社會譁然。新北地檢署為了釐清案情，今（8日）發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人。對該起爭議，新北市議會民進黨團6日要求市長侯友宜專案報告，藍議員則反嗆政策操作，雙方僵持不下，最終決議13日加開教育局、衛生局專案報告。

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）



新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。而現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

立委張宏陸昨召開記者會，出示該幼兒園於5月12日發給家長的通知，早在4月家長就曾向教育局反應，由於教育局沒有具體回應，家長自行帶小孩至醫療院所檢驗，並於5月14日向警方報案，園方在5月12日說要歇業，是否已經是計畫要脫罪？幼兒園要歇業，教育局不知道嗎？後續幼兒沒有安置問題嗎？

新北市議會民進黨團6日提出臨時動議，要求衛生局、教育局就「幼兒園餵藥案」一事報告、新北市長侯友宜也應對此專案報告，藍綠議員僵持不下，最終決議，6月13日加開1小時請教育局及衛生局專案報告。

民進黨議員李倩萍則指出，若侯友宜夠重視此案，不需要議員要求，就應該親自到議會一起關心這個案子。議員顏蔚慈批評，面對幼兒園餵毒案，侯友宜裝聾作啞，旗艦型幼兒園進度停擺，侯友宜顯然不重視幼兒權益，口口聲聲說「新北市做不夠的，全力以赴到中央加倍奉還」聽新北市民耳裡全是諷刺。

有國民黨議員則反駁，不斷要求侯友宜專案報告是綠營操作策略，該起事件不分藍綠都關心，不必打烏賊戰，並跳脫既有議程杯葛市府團隊。