台塑企業暨王詹樣基金會今年獎助學金來囉！轉帳領獎超便捷

▲「台塑企業暨王詹樣基金會」於老人福利、早期療育、收容人關懷及弱勢學童等方面推動多項公益計畫，長期持續關懷台灣各個角落弱勢群體，在雲林沿海地區辦理各項公益贊助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業發放「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」，對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，多名村長均表示，感謝台塑企業長期辦理各項公益活動回饋地方，獎助學金申請人數隨著人口數逐年增加，除了長期給予地方學子鼓勵，也成了另類的專屬福利，因此相當感謝台塑企業做好厝邊。

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第19年，此次共有1231名學子通過申請，金額計338萬7500元，開辦至今已有2萬5千多名學子受惠，累計金額達7605多萬元。台塑企業指出，為讓領獎更便捷，自今年起一般家庭戶改為匯款，且已於6月2日完成，低收入戶及中低收入戶則維持王詹樣基金會關懷宗旨，由台塑企業涉外睦鄰人員親送，並給予鼓勵。

台塑企業說明，麥豐村為麥寮鄉第一大村，每次申請獎助學金人數多達200多人，考量學生大多數在外地就學，係由家長代領，對於上班族的家長較不方便，故改為部分匯款後，不僅增加便利性，村長及台塑睦鄰同仁也更能將心力放在關懷低收/中低收入戶家庭上。

一名獲獎學生家長表示，家中育有三子，目前皆就讀吳鳳科技大學，家中雖為政府列冊低收入戶，學雜費有減免，但住宿等開銷仍為家庭一大負擔，感謝台塑企業協助在求學的道路上栽培三子，鼓勵其奮發向上，也期許孩子們未來能向台塑學習，有能力回饋社會。

「台塑企業暨王詹樣基金會」於老人福利、早期療育、收容人關懷及弱勢學童等方面推動多項公益計畫，長期持續關懷台灣各個角落弱勢群體，在雲林沿海地區辦理各項公益贊助，深獲地方認可，並多次獲得政府基金會評鑑優等，日後將持續深入瞭解社會所需，研擬回饋社會方案，使更多族群得以受益。

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第19年，此次共有1231名學子通過申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）