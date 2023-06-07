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斥資4400萬！麥寮多功能漁民活動中心動工　服務漁民再升級

▲雲林區漁會麥寮多功能漁民活動中心動土，除原有區漁會服務功能，同時提供家政班、四健會活動場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林區漁會麥寮辦事處營運已36年，建築老舊漏水且空間狹窄不符使用需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會麥寮辦事處營運已36年，建築老舊漏水且空間狹窄不符使用需求，加上常常淹水造成民眾洽公不便，理事長王溪岸、總幹事林傳育、常務監事蔡文川及地方人士奔走爭取，促成覓地新建麥寮多功能漁民活動中心，昨（6）日動土大典，雲林縣長張麗善表示，中心落成後將同時提供家政班、四健會活動場域，照顧漁民再升級。

動土典禮隆重正式，雲林縣長張麗善、立委林文瑞、漁會理事長王溪岸、總幹事林傳育、常務監事蔡文川、縣議員林深、許留賓、蘇俊豪、漁業署簡任技正林宗善、縣府農業處副處長蔡耿宇、台塑企業總管理處安衛環中心副總黃溢銓、台西鄉長李文來等地方人士均出席參與。

▲雲林區漁會麥寮多功能漁民活動中心動土，除原有區漁會服務功能，同時提供家政班、四健會活動場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲動土典禮隆重正式，主管機關、地方人士均出席參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，麥寮多功能漁民活動中心總經費4400多萬元，漁業署補助1700萬元、縣府挹注1000萬元、台塑企業出資1000萬元，另漁會籌措700多萬元。張麗善表示，雲林區漁會非常照顧漁民，不管在維護漁民權益，或促進漁民學習新的漁業知識，都不遺餘力，活動中心完成後，無論在洽公或是舉辦活動、研習都有更好的環境場域。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，麥寮多功能漁民活動中心位於麥寮辦事處東邊500公尺處，為三層樓建築，一樓做為漁民辦理相關業務、洽公使用，提升服務品質，二、三樓規劃做為漁會四健、產銷班與家政班研習、訓練推廣教育及會議場所，提高生產技術，改善漁村婦女生活品質，增加社區漁民休閒活動空間，預計一年半完工。

林傳育表示，新建多功能漁民活動中心後，可提供社區漁(居)民集會及休閒活動多方面的使用，提高場所服務品質與效能。另樓上教室規畫可外借給社區居民做為集會、休閒及開會場所，同時研擬籌設社區居民運動中心，守護社區居民健康。

▲雲林區漁會麥寮多功能漁民活動中心動土，除原有區漁會服務功能，同時提供家政班、四健會活動場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林區漁會麥寮辦事處建築老舊不符使用需求，加上常常淹水造成民眾洽公不便，理事長王溪岸、總幹事林傳育、常務監事蔡文川及地方人士奔走爭取，促成覓地新建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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