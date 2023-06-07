資深警車禍亡...安全帽噴飛頭部重創　保六總隊：全力爭取撫卹

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

北市北投區6日21時20分發生一起機車追撞死亡車禍！當時21歲邱姓騎士沿承德路6段行駛，見號誌轉紅燈煞車停下，後方51歲黃姓騎士疑未注意車前狀況從後方追撞，黃姓騎士連人帶車飛出，因安全帽甩飛頭部撞地受重創，經送醫搶救宣告不治。死者黃男為警政署保六總隊警員黃佳雄，當時正騎車赴保六總隊隊部上班，未料遇上死劫，其家屬難以接受噩耗。

▲保六總隊警員黃佳雄騎車上班途中發生車禍身亡，保六總隊允諾將全力爭取撫卹。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，保六總隊警員黃佳雄當時正準備騎車到隊部服22時到隔天8時的深夜勤務，行經承德路6段331巷口時發生意外，追撞前方停等紅燈機車倒地，因撞擊力導致安全帽脫落，黃員頭部撞擊地面，經警消緊急後送北投榮民總醫院搶救，因頭部受到重擊，6日深夜23時20分宣告不治。黃員與被撞邱姓騎士酒測值均為0。



黃警老家在雲林縣，為警專8期畢業的資深警員，從警資歷逾30年，平常工作表現正常，卻因騎機車上班途中發生車禍身亡，令保六總隊同仁相當扼腕；黃員身亡時為騎車上班路途上，保六總隊表示將協助家屬辦理後續喪葬事宜，並全力申請相關撫卹金。

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