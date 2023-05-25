調漲餐費後赫見「超迷你熱狗」　警專學生怒嗆：5／26給院長看

▲警專早餐再見縮水熱狗引發學生批評。（圖／翻攝Dcard論壇）

記者張君豪／台北報導

台灣警察專科學校長期團膳供餐為學生所詬病，在內政部、警政署專案檢討下，從5月2日起警專伙食餐費大幅調升，每名學生從每個月3258元餐費調升到4300元，以目前全校供餐2895名學生計算，每月增加餐費預算約310餘萬元，從5月起校內學生應反映校內餐點有明顯提升，但網路論壇Dcard警專版25日上午又見學生發文抱怨，學校早餐麵包內的熱狗偷工減料，警專生發揮鑑識專業附上比例尺，長度僅3公分的熱狗引發校內學生撻伐。

學生指出：26日行政院長陳建仁要到警專視察學生用餐情況，有學生建議把「縮水熱狗餐包」拿給院長看，也有學生認為餐點根本還是偷工減料，「伙食問題層出不窮，真的是經費問題嗎？」

雖然內政部長林右昌在5月初爭取警專調漲伙食費，獲行政院長陳建仁同意，並立即動用行政院第二預備金執行。校內學生十分雀躍，認為校方總算有決心改善伙食，未料僅3公分的熱狗餐包引發爭議，也讓高層好意蒙上陰影，警專供餐問題持續延燒。

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