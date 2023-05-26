警專早餐「熱狗3公分」被罵翻！校方回應了

▲警專3公分熱狗引起學生撻伐，校方回應了。（圖／翻攝Dcard）



記者柯振中／綜合報導

警察專科學校本月2日開始調整學生餐費，每人每月伙食費從3,258元調漲到4,300元，不少學生期待改善餐點品質。不過近日有人爆料，早餐麵包內的熱狗「只有3公分」，進而引起許多學生反彈，校方則對此回應，是因為麵包加大，熱狗看起來才變小。

一名警專學生在Dcard爆料，早餐的麵包熱狗縮水，拿出尺來測量，長度竟然只有3公分，氣得痛批「超迷你熱狗」，更有學生喊話，等到行政院長陳建仁來視察時，要拿迷你熱狗出來，讓院長好好看看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息引發討論後，不少學生也出言撻伐，陳建仁到場視察時，還特地提起了這件事，引起外界關注。對此，警專則回應，因為麵包加大，所以看起來熱狗較為短小。

警專還說，這次是供應商考量學生訓練相當耗體能，於是採用客製化的方式，採購較大份量的熱狗麵包，一份50公克價格12元，與市售30公克17元的小熱狗麵包相比，已經比較實惠。

警專提到，學生之所以會質疑偷工減料，是因為對於產品名稱的認知不同，以及視覺上的期待所造成，並非偷工減料、也不是產品不佳，未來廠商不會再供應類似產品，避免再度發生誤會。