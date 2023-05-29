全是同個喊痛片！超商浩克凌晨4限動　瘋狂Replay遭警棍毆頭

▲朱男限動狂PO被警員打的片段。（圖／翻攝自朱男IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園「超商浩克」朱姓男子日前在超商失控，一夕成為話題。他昨（28）日一早突然發限時動態，貼6條「恐怖情人定義」，隔空喊話「拜託妳跟你們不要再傷害我的家人」、「祝福妳找到幸福」，引發揣測。今（29）日凌晨也發4篇限動，不過都是同個影片，皆是超商事件他遭毆打、苦喊好痛的片段。

朱男約在凌晨3點時，發了4則限動，不過都是一樣的影片，皆是擷取超商事件他遭毆打時、苦喊好痛的片段，當時朱男坐在超商門口，已經不反抗，遭警員持警棍狂打身體和頭部數10下，他痛得抱頭並喊「啊啊啊！痛！好痛！好痛！」

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▲朱男發了4則同樣的影片。（圖／翻攝自朱男IG）

回顧事件，朱男在店裡情緒失控後，警方獲報前往現場處理，根據其中一段影片，警方持辣椒水朝朱男臉部噴，朱男瞬間爆走，朝員警的頭部、頸部猛抓、揮重拳。朱男之後坐在超商外台階上，嘴裡雖仍不時大聲叫喊，但並未再出手攻擊，此時員警被拍到上前用警棍開始痛抽朱男12下。

朱男27日受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「我不是第一個，也不是最後一個」。他認為警方做法是「虐待人」，現階段還需要社會輿論力量，其他的則等官司打完再說。另外，該案已進入司法調查，因此警方不再回應。