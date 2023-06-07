南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標　這賣場大黃瓜、祕魯葡萄出包

▲南投縣抽驗水產、禽畜肉品及蔬果之用藥及農藥殘留，其中5件蔬果不合格。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保障市售食品之衛生與安全，南投縣衛生局執行後市場監測計畫，於4月份針對市售水產、禽畜肉品及蔬菜水果等共抽驗24件，其中檢驗動物用藥4件全數合格，蔬果農藥殘留檢驗20件則有5件蔬果檢出農藥殘留不符規定，包括全聯福利中心鹿谷鹿彰門市的大黃瓜、竹山集山門市的祕魯綠無籽葡萄；經查供應商來源4件為外縣市、1件為本縣農友，衛生局已移請所轄縣市衛生局及縣府農業處後續處辦。

根據縣府衛生局檢驗資料，5件農藥殘留超標蔬果分別為全聯鹿谷鹿彰店的大黃瓜，來源為嘉義縣；全聯竹山集山店的祕魯綠無籽葡萄，來源為台北市；榮高育樂股份有限公司的大辣椒，來源為台中市；集鮮生鮮超市的皇宮菜，來源為雲林縣，以及埔里鎮洪姓業者的枇杷。

衛生局長陳南松表示，食品安全首重源頭把關，市面抽驗產品屬於市場端的監測，只有落實源頭管理及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。也提醒販售業者應妥善保存相關文件資料，以利衛生單位源頭追蹤管理。同時呼籲民眾不要購買違法屠宰的家禽，或來路不明的禽畜類及其製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的商品。

陳南松表示，清洗蔬菜時用流動的自來水多沖洗幾遍，並將蔬菜根部摘除，讓水流帶走蔬果的殘餘農藥，另外建議消費者選購當令盛產蔬果，衛生局將持續後市場監測，為民眾食品安全把關。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。南投衛生局關心您。