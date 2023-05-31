這鮮乳盒「不是白色的」！他逛超市看呆　內行揭：限定包裝

▲鮮乳通常都是純白色包裝。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是哪家鮮乳品牌，從紙盒到塑膠瓶，大多都是做純白色包裝。不過，就有民眾去超市的時候，詫異發現某知名品牌鮮乳的紙盒大變色，忍不住貼出照片，掀起一陣熱議，「燈光的關係？」「我也想知道是發生什麼事。」「真的變肉色，昨天看過實體了。」還有人解惑，透露「原色瓶」限時兩周開賣。

有網友在「全聯消費經驗老實說」貼出照片，震驚直呼，「鮮乳外盒怎麼變肉色？」就有人乍看秒反駁，「燈光啦！」認為根本沒變。」不過再仔細一看，會發現包裝真的有改，「真的變了啦！是燈光（的話），為什麼瓶蓋還是白的」、「有變啦～你看下面別牌包裝很白」、「真的變肉色，昨天看過實體了。」

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▲鮮乳包裝變色掀起熱議。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

照片一出，其他人紛紛笑呼，「ESG概念嗎」、「最新流行奶茶色」、「無印風」、「夏天到了。雪白肌曬成奶茶色肌」、「肉色的比較性感A-A。」

其中，有網友則貼出資訊解惑，「是ESG環保概念包材」、「無漂白包材……之後會越來越多這類的包裝型態出現」、「摸起來好像是紙箱那種材質的感覺。」據悉，該品牌響應6/1世界牛奶日，推出限時兩周的「原色瓶」，採用國外流行的「如木包材」，經英國碳信託驗證，可在製造過程中減少碳排。

另外，還有人指出，除了該品牌，另一家業者也有推出木紙盒包裝的鮮乳，強調用無漂白原木色紙板，其製成材料與技術，可減少21%碳排放，再搭配減少油墨印刷包裝，比一般植物盒更減塑、更減碳，能落實環保永續、友善環境。