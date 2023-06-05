全聯60元幸福餐盒換新菜色了！「黃金厚厚雞排」300間門市開賣

▲全聯美味堂幸福餐盒於6月5日推出「黃金厚厚雞排」售價依然維持60元。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

全聯響應農委會政策，推出60元「幸福餐盒」高CP值熱便當，自3月開賣以來幾乎天天完售，今（6/5）起推出第2波新主菜「黃金厚厚雞排」，價格依然維持60元，主打比50元還厚，同時銷售據點也從原先230家，拓展至300間分店。

全聯美味堂第2波「幸福餐盒」，推出「黃金厚厚雞排」，由超秦企業旗下的綠野農莊品牌與全聯合作，打造「綠野農莊黃金無骨厚厚雞排」作為餐盒主食，採用厚實的國產雞胸肉，佐以綠野農莊獨家調味與裹粉，讓消費者可以品嚐紮實口感、多層次的香酥脆辣。

除此之外，全聯「幸福餐盒」販售門市原先約為北部230家，即日起拓增為300家，部分門市還提供「全聯小時達」外送服務。餐盒以每日現做為主，並搭配多間鮮食工廠，讓配送距離縮短在1小時左右。

而為確保每一個美味堂熱便當溫度及品質，全聯也要求廠商採用2道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋，更斥資千萬在門市配置保溫熱櫃，讓每個熱便當從工廠組裝到配送、門市上架，到每一位消費者手中，都能維持60度，且絕不賣隔餐，僅限每天中午跟晚上2個時段上架。

▲為確保每一個美味堂熱便當溫度及品質，全聯也要求廠商採用2道密封配送。（圖／記者林育綾攝）