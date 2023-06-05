全聯年中慶來了！婆媽必買「第2件5折」、裸賣蔬果買多省多

▲全聯年中慶主打300件商品第2件5折起、裸賣蔬果買多省多。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

婆媽最愛的全聯年中慶來了！即日起至7/6，主打300件商品第2件5折起、裸賣蔬果買多省多、有機履歷蔬菜指定期間天天88折起等，同時搭配每周六日福利點回饋。而大潤發也自即日起至6/15，針對生鮮、油、米、日用品、小家電等14種指定類別商品，推出限定9折優惠，除了婆媽族，包括煮夫、小資族也一定要把握。

全聯福利中心年中慶即日起至7/6登場，為提倡消費者愛吃裸賣生鮮蔬果，特別於年中慶檔期拍攝全新廣告，全聯先生挑戰史上最裸露演出，訴求「包裝少一點」、「環境好一點」、「價格省一點」。而全聯積極推廣「蔬果裸賣專區」，裸賣商品平均便宜2~3元，目前約有25個品項。

今年1月到4月，裸賣蔬菜整體業績成長超過9成，銷售金額已近3億元，裸賣蔬菜又以高麗菜、蘿蔔、洋蔥、牛心蕃茄、櫛瓜銷售名列前茅；至於裸賣水果則達6億元，其中蘋果、奇異果對比去年同期銷售皆有提升。同時，針對需包裝的有機履歷蔬菜類、易碰撞受損的水果，也持續進行包裝改良，調整材質厚度，新款材質預計比過去的包裝減少10%~50%的厚度，將於6月底陸續上架。

▲全聯年中慶也結合福利點回饋。（圖／業者提供）

全聯年中慶期間，一口氣祭出五大好禮優惠，分別為「300件商品第2件5折起」、「有機履歷蔬菜指定期間天天88折起」、「每週六日用全支付，單筆每滿1,000元送600福利點」、「每週六日用PX Pay儲值金支付，單筆每滿1,000元送300福利點」、「福利卡友單筆每滿400元，登錄抽1,000萬福利點」等，一次集結所有好康優惠。

▲大潤發也在即日起至6/15推出年中慶活動。（圖／業者提供）

而大潤發也在即日起至6/15推出年中慶活動，針對生鮮、油品、米、日用品、小家電等14種指定類別商品，推出指定日期9折優惠。好比6/2祭出麥片、穀粉9折優惠；6/10為葉菜類(不含冷凍品)9折優惠；6/14則是米類商品打9折等。

此外，夏日冰品單筆滿299元以上，送30元現金抵用券；電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機等，單品滿萬元指定品牌商品，滿5000元就現折500元。

▲全聯與大潤發也特別於6/2~10/5，推出全新「MANDARINA DUCK」印花集點活動（圖／業者提供）

全聯與大潤發也特別於6/2~10/5，推出全新印花集點活動，首次跨足精品包款合作，攜手曾被英國《獨立報》譽為全球最好的50個箱包品牌之一的義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」，推出10款以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，最低可用3,000福利點或300發幣「加價0元」免費換購。而此次的印花活動，透過貼紙背後的QRcode，還可以掃碼抽電動腳踏車以及支持淨海計畫，為地球環保盡份心力。