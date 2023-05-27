銀髮族用藥問題多！錯誤用藥損及肝、腎　藥曝正確用藥保健康

▲▼林美玲藥師宣導長輩正確的用藥觀念，提醒改正錯誤資訊保護健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里天主堂社會服務中心26日上午舉辦「長者用藥安全宣導講座」，邀請衛生福利部玉里醫院藥劑科林美玲藥師針對富里社區40多名長者進行宣導，林美玲藥師表示，年長者為主要的多重用藥族群，所以更應謹慎使用平日慣用的藥物，因為誤用、濫用反而容易對身體造成傷害，藉由宣導建立長輩正確用藥的觀念，享受健康生活。

天主堂社會服務中心李曉嬋社服專員指出，富里地區的長輩大多務農，隨著年紀漸長身體機能逐漸退化，常會出現關節、肌肉等疼痛問題，但許多長輩們都視為平常，輕視忽略，加上地處偏鄉看診不易，常常不經醫師診斷便自行服用家中自備藥物，甚至還推薦給左鄰右舍好鄰居一起分享，錯誤用藥情形相當常見。另外，像是社區內不少長輩長期會自行服用鎮痛消炎藥劑，藥物濫用常導致肝腎功能出現問題，希望透過藥師來向長輩宣導服用藥物的正確資訊。

活動中林美玲藥師教導長輩平日如何記錄自己的身體狀況，就醫時就能及時讓醫師找出病因，開立有效的治療藥物，除此之外，講授重點還包括，認識自身的用藥，領藥時確認藥袋藥品是否正確，如有疑問立即諮詢藥師，掌握藥品服用時間及方式，同時正確儲存藥品，使藥效發揮最佳的作用。而台灣老年人普遍有食用保健營養食品的習慣，林藥師提醒長輩選擇合適自己的保健食品，不要食用誇大療效，來路不明的產品，才不會浪費金錢確保身體健康。

林美玲藥師表示，台灣於2018年即進入『高齡社會』，人口老化，醫療需求增加，老年人常因共病問題，造成服藥多樣化，需要醫療人員及家人特別注意，避免讓長輩處於副作用增加的風險中，所以此次宣導特別著重於教導長輩認識多重用藥問題，可能造成藥物交互作用，進而造成不良反應，而多重用藥也可能增加藥物的副作用，因此必須讓藥師評估清楚，才能安全就醫，放心吃藥。林美玲最後也期許長輩多多參加各式活動、維持社交生活，進而提高生活品質，延緩老化，讓人生後半場更加健康快樂。