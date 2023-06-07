曾被網友罵翻「超級難用！」麥當勞點餐機終於清醒了？

消費中心／綜合報導

人說吃飯皇帝大，點餐的方式除了面對面，最近廣獲網友好評的自助點餐機，也是輕鬆享用美食的好方法！街訪突擊隊特派員阿肥來到街頭調查民眾的點餐喜好，外出用餐是喜歡到櫃檯跟真人點餐，還是喜歡使用自助點餐機呢？

特派員阿肥來到餐廳內問民眾，發現大多民眾都是用自助點餐機，原因有覺得用點餐機比較沒有壓力、可以很快選到自己想要的東西、不用排隊，其中有位女同學說「我喜歡用自助點餐機，不太喜歡面對人群，用點餐機比較快」，甚至連長輩也喜歡用自助點餐機，大姐說「麥當勞導入自助點餐機時就開始用了喜歡用新的東西，覺得很方便。

之前在網路上被網友狂批的點餐機，聽說最近不只清醒了，速度還超快，街訪突擊隊來到很多學生和上班族常去的麥當勞羅斯福門市一探究竟，發現疑似網友口中新版的點餐機，特派員阿肥現場測試看看到底有什麼不一樣？

首先，特派員阿肥覺得「不卡頓」最有感，他說「之前的點餐機版本卡頓這兩個字完全是基本配備，整個卡到不行，但是新版完全不卡頓，整個點餐過程超級順暢」，第二點超級有感的是版面重新設計後畫面簡潔清楚，除了新增快速點餐入口，點餐還多了篩選功能。只要點進去快速點餐區即可看到所有餐點，上方就是篩選功能，可以直接選擇各種肉類、沙拉等分類，特派員阿肥大讚「以前點不同分類，要回到上一頁才能看到所有的商品，現在所有品項可以一次看」，跟舊機不一樣的還有左邊選項介面一目瞭然，「要選套餐、還是1+1星級點，一眼一瞬間超級方便」。

新版點餐機不只有介面簡潔、速度變快，還有新增功能，像是「組成套餐」最後的餐點確認頁面，是特派員阿肥覺得更版之後最療癒的地方，特派員阿肥說「像我剛剛的配餐從薯條改成地瓜，圖片就會馬上出現地瓜，不會像以前只有文字！」而且畫面也可以點特製餐點，並新增購物袋選項，小編解釋「以前都找不到購物袋要在哪裡買，現在結帳前就會問你，是否要加點購物袋」，點完餐不用再去櫃檯買購物袋，真的很貼心。

不只如此，特派員阿肥也分享點餐機一直都有的貼心服務「送餐到桌」，透過點餐機購餐可以選擇送餐到桌功能，輸入桌牌上的號碼，點餐後可以直接去找座位，過幾分鐘，款待大使就會把你的餐點送上來，另一個貼心設計是「友善模式」，之前有網友問「友善模式到底是什麼」，甚至猜是不是新的優惠模式，實際點選友善模式，會看到點餐頁面往下移動，原來是為了方便個子嬌小、或乘坐輪椅的民眾點餐！

比較新舊兩版點餐機，消費者多大讚速度變得比較快，「以前滑的時候會比較遲鈍一點，現在比較快速一點」、「之前袋子只能去櫃檯買，現在用點餐機也可以買，覺得很方便」、「我覺得畫面變乾淨，而且用起來更順暢！」、「我以前收到LINE禮物券，找不到兌換的地方地方，新版就可以輕鬆找到」！

街頭直擊「麥當勞點餐機全新改版」果然讓消費者超有感，不只速度變快，點餐也更加地順暢，而且還有快速點餐的功能，變得超聰明，如果還沒有用過新版點餐機，或是知道變成新版本還不太會用的人，一定要試試麥當勞新版點餐機系統，給你一個更快、更方便的使用體驗吧！