不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

▲麥當勞深受大人小孩喜愛。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

速食店龍頭麥當勞餐點選擇多樣，且有些店面24小時營業，是不少人肚子餓的好夥伴，不過多年來不斷調整菜單，下架了不少商品，就有網友好奇，如果麥當勞只能販售一項商品，「大家會想留下哪個 ?」貼文曝光，最多網友點名的前三名分別是薯條、大麥克，以及奶昔。

有網友在PTT發文，「麥當勞只能留下一個產品，你會選哪一個？」如果有一天，麥當勞要砍掉所有品項，只留下一項商品，「大家會留下哪個？」

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貼文曝光，最多人提到的是薯條，第二、三名則是大麥克和奶昔，這三款產品不僅代表了麥當勞的經典，也是許多人對於的美好回憶。薯條因其獨特口感和全球一致的高品質，大麥克則因其經典的醬料和雙層牛肉配置，奶昔雖在部分地區停售，但仍有大批愛好者希望它能重新回歸，認為其濃郁口感無可替代。

▲麥當勞奶昔。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）



其他網友則表示，「早餐的無敵滿福堡」、「豬肉滿福堡加蛋」、「蛋捲冰淇淋」、「勁辣雞腿堡」、「麥當勞可樂，喝起來真的不一樣」、「糖醋醬」、「蝦堡！麥當勞還我蝦堡」、「當然是櫃檯甜美笑容活潑可愛的店員囉」、「檸檬紅茶，不知道為什麼外面賣的都沒有麥當勞來得甜」、「麥香魚超讚」。

之前曾有網友發文問，「麥當勞哪些品項最懷念？」不少人提到奶昔、板烤雞腿堡、照燒豬肉堡、焦糖奶茶等產品。據了解，焦糖奶茶自2018年停售之後，就有不少人敲碗求回歸，但當時店員則指出，因為有很多客人要求不要喝有糖的，所以才會停賣焦糖版；另也有人直指應該是成本考量。至於奶昔停售則有一說是銷量不好，加上設備老舊、故障，所以自然淘汰。