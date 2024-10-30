連吃3次麥當勞四盎司牛肉堡　15歲少女腎衰竭！空運送院洗腎10天

▲15歲少女鮑勒吃完麥當勞四盎司牛肉漢堡後，因大腸桿菌感染引發腎衰竭。（組圖／翻攝自YouTube、麥當勞官網）

記者葉睿涵／編譯

美國來自科羅拉多州的15歲少女鮑勒（Kamberlyn Bowler），最近在吃完麥當勞的四盎司牛肉漢堡（Quarter Pounder）後，因大腸桿菌感染導致腎衰竭，目前正在接受治療。鮑勒的病情被認為與近期在全國13州爆發的麥當勞食物中毒事件有關，而這起大規模食安危機已導致至少75人受感染、22人住院，一人死亡。

據《紐約郵報》報導，美國麥當勞最近緊急下架菜單上的四盎司牛肉漢堡，因為這款漢堡的洋蔥絲受到了大腸桿菌污染，引發大規模食物中毒事件。據報導，鮑勒此前曾在10天內買了3次她最愛的麥當勞四盎司牛肉漢堡，不料這名健康壘球運動員卻在10月中旬出現高燒、胃痛等類似流感的症狀，而被家人送到附近診所就醫。

鮑勒告訴媒體，一開始她以為自己感染的只是尋常流感，不料後來卻開始出現嚴重腹痛、嘔吐、血便等症狀，讓她驚恐不已。當地醫生認為，鮑勒可能是急性闌尾炎，於是將她緊急送到急診室，然而醫院的掃描並未顯示任何嚴重問題，所以鮑勒就這樣被送回家裡，可惜她的病情卻開始逐漸惡化。

直到病發第6天，鮑勒再次回到醫院進一步檢查，才被確診患有與大腸桿菌相關的溶血性尿毒症候群（HUS）。她隨後被空運到250英里外的兒童醫院，並在當地洗腎10天來挽救腎功能。鮑勒的母親表示，他們暫時還不清楚女兒未來還會因為健康問題受到什麼影響，但她「很有可能這輩子腎臟都有損傷」。

鮑勒的家屬目前計劃對麥當勞提起訴訟。對此，麥當勞指出，「對我們而言，這樣的故事是毀滅性的，因為顧客的健康對我們非常重要。」麥當勞目前已將四盎司牛肉漢堡從菜單上撤下，但在確認牛肉的檢測結果為陰性後，該公司將於本周恢復銷售不含洋蔥片的漢堡。不過，隨著食物中毒的事件爆發，全美的麥當勞銷量現在直線下降，其中科羅拉多州的銷量更是大幅下滑了33%。