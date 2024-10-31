增至90患者！美麥當勞大腸桿菌疫情擴大　源頭竟和種植愛好者有關

▲美國麥當勞四盎司牛肉堡中的生洋蔥絲疑似含有大腸桿菌，引發大規模食物中毒。（組圖／麥當勞官網、VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦官員30日指出，麥當勞的大腸桿菌疫情再次擴大，目前13個州之中已有90人被證實受感染，遠高於上周末公佈的75人，住院人數也從22人增至27人，死亡人數則維持在1人。目前，調查人員在尋找疫情源頭時，鎖定了一名來自華盛頓州的「洋蔥種植愛好者」。

據美聯社報導，美國食品藥物管理局（FDA）表示，這宗大規模食物中毒案件裡的大腸桿菌，可能源於麥當勞四盎司牛肉堡（Quarter Pounder）中的生洋蔥絲。麥當勞透露，這些洋蔥來自加州的供應商「泰勒農場」（Taylor Farms）。

此後，泰勒農場召回了為麥當勞和其他連鎖餐廳提供的黃洋蔥，而FDA目前已對泰勒農場在科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）的加工廠，以及華盛頓州一名「洋蔥種植愛好者」展開調查，不過當局暫時還未透露這名「洋蔥種植愛好者」的身份與姓名。

FDA指出，超過80%的受訪患者在發病前曾吃過麥當勞含新鮮洋蔥的食品，調查也證實這批洋蔥曾被分發到約900家餐廳，其中包括位於機場等交通樞紐的分店。目前，麥當勞已將四盎司牛肉堡下架，但在確認牛肉的檢測結果為陰性後，該公司將於本周恢復銷售不含洋蔥的漢堡。

報導稱，引發這場疫情的大腸桿菌可能造成腹瀉、腎衰竭等其他嚴重健康問題，不過FDA強調，由於相關洋蔥已被召回，目前人們的感染風險極低。