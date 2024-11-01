21風味館「3大感恩餐75折起」爽吃1個月！香草烤雞、烤半雞全下殺

▲21風味館祭出3大感恩節優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節過完了，再來就要迎接感恩節！連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」特意祭出「3大感恩餐75折起」優惠，包括香草烤雞、烤半雞、炸雞通通下殺，即日起限時1個月開跑。

▲炸雞感恩分享餐吃得到炸雞、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷。

21風味館推「3大感恩節優惠」，包括「21香草烤雞特價379元」，較原價現省111元，以及「21香草烤半雞特價198元」、「炸雞感恩分享餐特價390元（內含5塊香脆炸雞、1份酥炸杏鮑菇、1份紫玉Q藷）」，皆祭出75折優惠，即日起至11月30日限時開跑，外送平台、21TOGO店型不適用此優惠。

21風味館的香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，大口咬下就能聽到喀滋響聲，搭配微辣口感，超級涮嘴。

▲麥當勞5大夯品買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞至11月19日前則祭出「5大品項買1送1」，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「LOVEMCD」，即可享有「大薯」、「勁辣香雞翅」、「薯餅」、「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜奶茶（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。