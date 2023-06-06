國民黨稱陳雪生無撤銷提名問題　吳欣岱怒批：好意思說重視性平？

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生以肚子頂她性騷，法院今二審判陳賠償8萬元定讞，針對此案會否影響陳雪生的立委提名資格，國民黨表示，按照現行規定，沒有應否撤銷提名的問題。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱6日就在臉書痛批，「性騷擾罪犯可以繼續代表國民黨擔任立法委員喔？這種政黨還好意思說重視性平價值？」

吳欣岱指出，陳雪生性騷擾案被告法院判賠八萬，已經明確是性騷擾加害者，連疑似都不用加，但前兩天才說「黨內沒有性騷擾」、「有性騷擾行為的要開除黨籍」的國民黨，竟然馬上回應沒有撤銷提名問題。

吳欣岱提到，昨天國民黨考紀會主委才說，「若加害人是黨員，就會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節進行黨紀懲處，如撤銷、開除黨籍、停止黨權、申誡、警告等。」結果，自己睡了一覺起來，面對黨籍立委的案件國民黨馬上回，「陳雪生所涉行為態樣，經查並非該黨提名作業規範所指應不予提名的情形，因此按照現行規定，並沒有應否撤銷提名問題。」

對此，吳欣岱痛批，「性騷擾罪犯可以繼續代表國民黨擔任立法委員喔？這種政黨還好意思說重視性平價值？」