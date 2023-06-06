陳雪生性騷判賠8萬　范雲：他只要付得起，妳又奈他何？

▲立委范雲（中）告立委陳雪生性騷擾求償勝訴確定，受訪直指對方是「法院認證的性騷擾犯」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、黃彥傑／台北報導

立委范雲告立委陳雪生對她性騷擾，今獲台北地院判決陳雪生應賠償8萬元確定，范雲出庭聆判後受訪，強調因性騷擾事件對陳雪生的3案全勝，但3年走來十分煎熬，很辛苦才得到正義，且仍得在立法院議場看到對方，「感到噁心」，范雲更直呼陳雪生「法院認證的性騷擾犯」、至今不認錯。

范雲被視為女權運動者，先前曾被質疑對綠營性醜聞事件刻意沉默迴避，近日綠營性騷擾事件連環爆、衍生政治圈#me too漩渦，范雲又被不少網友拉進暴風圈、認為她應該表態，范雲日前已發表聯合聲明，將對性騷受害者提供心理諮商與法律諮詢等服務，但還是挨轟反應慢好幾拍，聲明內容有如打嘴砲等。

今天現場記者詢問范雲，如何看待總統府資政顏志發被指涉性騷擾但反告揭發者一事，范雲表示：「我當然並不支持所有性騷擾加害人，用刑事告對方誹謗，那，我想，我目前所能說的是，我們謝謝所有勇敢站出來的所有受害者。」范雲並把話鋒轉向「我覺得不同的職場，都應該改善自己的性騷擾申訴制度」。

▲立委陳雪生否認性騷擾立委范雲，判決前夕發表聲明要對方別亂潑髒水。（資料照／記者周宸亘攝）

范雲昨（5日）預告今會到庭聆判，並在北院門前召開記者會回應。她說，連同今天的終局判決，她和陳雪生因這起性騷擾事件所衍生的行政申訴、刑案訴訟與民事求償，她3案全贏，但即使她很幸運，事件發生在公開場合，有人證物證，還是贏得很辛苦、一路走來十分煎熬。

范雲認為台灣的文化、申訴制度與法律，對性騷擾被害人都非常不友善，像她第一時間沒有離開議場、躲起來哭泣，就被當成不完美的被害人，被質疑還在微笑、是在作秀，因而蒙受二度傷害，加害人卻可以對被害人丟下一句「妳去告我啊」，以本案為例，8萬元對陳雪生只是區區小數字，「他只要付得起，妳又奈他何？」

范雲強調身為被害人遭受言語質疑與霸凌，控訴對方性騷擾被反控刑事誹謗罪，「多麼情何以堪」，她卻仍得在國會議場經常看到對方，「感到噁心」，對於陳雪生近日聲明仍否認性騷、要她別潑髒水，范雲順勢直呼陳雪生「法院認證的性騷擾犯，直到今天，還不願意承認，我想，這就是我們面對的處境」。

范雲表示台灣的性別平等文化還很遙遠，她謝謝這些「羞辱我的人」，讓她經歷性別暴力被害人多麼艱辛煎熬，她將把這個經驗轉化為修法動力、努力改善政策，希望社會與法律制度，能接住每1位受害人。