陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

▲國民黨立委陳雪生。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生涉性騷擾，提告求償，法院判陳雪生賠8萬元。民進黨連江縣黨部主委李問6日表示，陳雪生先前以「不會懷孕妳放心」、「不要往自己臉上貼金」、「我是餓死鬼喔」、「神經病」等黃腔辱罵范雲，缺乏性別平等意識，「黃腔立委」敗壞馬祖名聲。

立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案，朝野爆發肢體衝突，范雲指控陳雪生以肚子頂她性騷擾，求償50萬元。一審法官判陳判應賠償范8萬元，陳上訴，台北地院二審今天駁回上訴，判陳要賠范8萬元確定。

李問表示，儘管范雲已經表達不舒服，陳雪生當時卻說「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等噁心的開黃腔言論，不但讓馬祖蒙羞，也讓人看清其口無遮攬、觀念陳舊腐敗，根本上就是一個不適任的國會議員，事實上，不論是質詢官員或會議中，陳雪生長期在國會殿堂瞎扯，不知所云。

李問表示，馬祖的居民善良純樸，但是陳雪生開黃腔的誇張發言內容，嚴重脫序又沒水準，千萬不要因為陳雪生一個人不斷瞎扯的言論、敗壞馬祖名聲，而對馬祖懷抱錯誤印象。陳雪生3年來在此案中，一再動用大量律師資源、司法資源與行政訴願等管道濫訴，不但浪費社會資源，仗著權勢以高傲姿態持續狡辯，等於惡意的兩度傷害當事人。

李問也說，遺憾的是，陳雪生至今在聲明中仍不願意直視錯誤，也對自己的不當行為沒有絲毫悔改之意，陳雪生昨天發表可笑聲明，辯稱自己與范雲的身高差，並沒有碰到范雲臀部，請陳雪生停止再避重就輕，嚴正呼籲陳雪生：請為自己失當的言論負責，並且以有誠意的態度對受害者，與全體女性虛心道歉，不要再迴避性騷擾的事實。