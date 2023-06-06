陳雪生遭范雲控「肚頂背」性騷判賠8萬　國民黨：沒撤銷提名問題

▲陳雪生。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院2020年審查監察院長提名案引發藍綠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生以肚子頂她性騷，法院今二審判陳賠償8萬元定讞。對於此案會否影響陳雪生的立委提名資格，國民黨表示，按照現行規定，沒有應否撤銷提名的問題。

2020年7月14日立法院藍綠大戰，范雲事後控訴，被陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，她表示「很噁心」、「這是性騷擾」，陳竟回「用肚子頂，不會懷孕，不算性騷」，范遂向陳求償50萬元。法院判決指出，陳以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑回應，讓范感受冒犯、敵意、羞辱，判賠8萬元。今二審駁回陳的上訴，維持判賠8萬元定讞。

適逢近日政壇#MeToo浪潮高漲，國民黨多次表示會以最高標準進行處置。由於陳雪生今年4月12日甫獲得國民黨提名爭取連江縣立委連任，故這起性騷事件會否導致撤銷提名，引發各界高度關注。

國民黨表示，陳雪生委員因涉及性平行為爭議被法院判決賠償范雲八萬元一案，國民黨尊重司法判決，其涉及的行為態樣，經查並非本黨提名作業規範所指應不予提名之情形，按照現行規定，沒有應否撤銷提名問題。

國民黨強調，國民黨堅持捍衛性別平等價值及女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。對於陳雪生委員涉及案件已經進入司法程序且有結果，國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利。