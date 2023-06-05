台鋼捐資2.8億助高苑科大「解除專輔」　私校工會：創造奇蹟

▲高苑科大獲企業捐資，解除專輔，逃過停招命運。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（5日）舉行第14次會議，明道大學、大同技術學院、環球科技大學等3校，因財務惡化屆期仍未改善，依法勒令112學年度停招；高苑科大則因資金即時到位，解除專輔學校，逃過停招命運。全國私校工會表示，台鋼集團在改善期屆滿前三天，挹注高苑科大2.8億元奏效，順利幫助該校解除專輔，可謂創造奇蹟，但仍須留意後續辦學情況。

私校工會表示，台鋼輸血救急、成功搶救已瀕臨病危的高苑科大，創下財團成功接手專輔學校首例，期待台剛集團能公益辦學，照顧好教職員及學生權益，培育技職人才，成為財團辦學典範。

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私校工會指出，後續仍需觀察高苑科大若改名為「台鋼科技大學」後，台鋼是否仍持續挹注資金恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業問題，若必須將高苑科大「打掉重練」，期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。

私校工會並指出，大同技術學院、明道大學，以及環球科大未能成功引入資金改善財務，被依法命令停招及停辦並不意外。三校過去均有欠薪問題，建議改組後的公益董事會能積極協助解決欠薪爭議，維護教職員基本生存權利。

私校工會強調，財務惡化及欠薪已是私校退場的二大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。