快訊／財務惡化難解　教育部：明道、環球、大同技術學院勒令停招

▲教育部退場審議會今舉行第14次會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（5日）舉行第14次會議，根據教育部審議結果，明道大學、大同技術學院、環球科技大學等3校，因改善期屆滿仍未改善並解除專輔，依法勒令112年度停招，112學年度結束時停辦。至於高苑科大則因資金到位，免除列為專輔學校。

教育部指出，高苑科技大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4校，自111年9月16日起依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止。

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教育部於今天下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第14次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，本會全體應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數三分之二。

教育部表示，本次退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定高苑科技大學免除列為專案輔導學校；其餘3校包括大同技術學院、明道大學及環球科技大學，因改善期間屆滿未能改善，經審議會審議，依退場條例第13條第2項規定，令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

明道大學、環球科大、大同技術學院、高苑科大等四校，因財務狀況惡化、積欠教師薪資等原因，被教育部退審會列為專輔學校，限期改善至今年5月31日止。其中高苑科大在大限期滿前兩天，5月29日獲得台鋼集團捐資2.8億元的救命錢，今審議結果解除列為專輔學校，免除退場命運。

此外，今天退場審議會也審議通過苗栗縣私立龍德家事商業職業學校，加派董事及監察人名單。教育部後續將依規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。

