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明道、環球、大同技術學院3校退場　1120名在校生安置他校就讀

▲明道大學。（圖／翻攝學校網站）

▲明道大學財務狀況無法改善，教育部勒令停招。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（5日）舉行第14次會議，因財務狀況惡化、積欠教師薪資被列為專輔學校的明道大學、大同技術學院、環球科技大學等3校，因改善期屆滿仍未改善，審議委員今決議3校從112學年度停招、改組董事會並於明年7月31日停辦。目前3所學校共有3668名學生、426名教職員，扣掉今年、明年畢業生，明年停辦後需要安置的學生約有1120人。

教育部於今天下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第14次會議，經出席委員二分之一以上同意，認定高苑科技大學免除列為專案輔導學校；其餘3校包括大同技術學院、明道大學及環球科技大學，因改善期間屆滿未能改善，經審議會審議依退場條例第13條第2項規定，令3校從112學年度停招、改組董事會並於明年7月31日停辦。

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教育部技職司副司長柯今蔚指出，環球科大與大同技術學院，因財務狀況惡化與積欠教職員薪資，先前各開罰8次與7次，且經教育部退場審議會查核，均無任何改善情況，開會審議結果令其停招處分。

▲雲林私立環球科技大學。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林私立環球科技大學因財務狀況無法改善，教育部勒令退場。（圖／記者蔡佩旻攝）

柯今蔚說明，至於高苑科大因獲企業捐資2.8億，且已償還積欠教職員1.77億元薪資，暫時解除專輔學校，但審議會附帶決議，要求高苑科大在一個月內提出未來改善計畫，他強調，雖然高苑科大從今天起解除專輔學校，恢復正常辦學，但會持續監督該校未來辦學品質與財務狀況等，只要符合列為專輔學校要項，還是會重新納入專輔。

高教司副司長梁學政指出，明道大學因積欠教師薪資已開罰3次共65萬元，目前該校負債缺口加上欠薪已達3.28億元，且看不出有改善的情況，依退場條例勒令停招、停辦並改組董事會。

▲▼大同技術學院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲大同技術學院因財務惡化，教育部勒令停招退場。（圖／翻攝自Google Maps）

教育部統計，明道大學、環球科大、大同技術學院3校，目前在校生有3668人、教職員共426人，扣除今年和明年的畢業生，推估明年停辦後，需要安置的學生有1120人。教育部表示屆時會徵詢學生意願，安置到鄰近的學校，並補貼學生交通費與住宿費。

教育部表示，預計7月中下旬召開退場審議會，重組3所停招學校的董事會，重組後就會墊付學校在明年7月底停辦前所需要的經常性支出與教職員薪資，亦即最快今年8月起，三校教職員就可正常領到由退場基金支付的薪資，以及明年停辦之後的資遣費，初步統計，教育部退場基金需墊付明道大學6億元、環球科大5億元、大同技術學院1.5億元。

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