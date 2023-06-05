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Me too風暴燒進校園　教育部強調：性騷事件「零容忍」

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部強調對性平事件零容忍。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

Me too風暴延燒校園，包括台大醫學系、中正大學、清華大學等校，接連傳出性騷擾事件，教育部今（5日）表示，對於校園性別事件「零容忍」，為強化防堵教師性騷擾學生，依據性別平等教育法第27條之1規定：有情節重大之性騷擾行為，學校應予解聘。強調任何校園性別事件，都不應該發生。

教育部表示，為防堵教師性騷擾學生，各校可依性別平等教育法第27條之1規定，對情節重大的性騷擾行為，學校應予解聘。此外，教師法第14條也規定，經學校相關委員會調查確認有性騷擾行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，應予解聘。該解聘教師將列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，各級學校均不得聘任。

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教育部強調，對校園性別事件「零容忍」，校園性騷擾事件經學校調查屬實後，應依相關法律，對行為人予以記過、解聘、停聘、不續聘、終止契約關係、終止運用關係或其他適當的懲處。

教育部表示，為防治校園性騷擾事件，性別平等教育法已明定校園性別事件的通報責任，教育人員知悉服務學校發生教師疑似性騷擾學生事件，應依性別平等教育法第21條規定，於24小時內向主管機關通報。

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關鍵字：

性騷擾教育部me too

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