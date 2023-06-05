　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班　 。（圖／屏東大學提供，下同）

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班。（圖／屏東大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年畢業於屏東大學休閒事業經營研究所的陳瑩真，今年錄取教育部公費留學考試博士班，實現出國深造夢想，她是有取以來第一位考取身障生公費留學的校友。

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班　 。（圖／屏東大學提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班　 。（圖／屏東大學提供，下同）

陳瑩真高中畢業邁入大學的暑假，因為一場嚴重車禍，打亂了上大學後的學習規畫，因此休學1年，進行漫長的治療與復健，由於她心心念念著學習，在下一個學年度身體還沒完全康復的情形下，便申請復學。

她十分享受學習的當下，覺得學習新事物非常有趣，期間一直認真努力地學習，保持全系第一名的優異成績，通過了5年一貫修讀學士及碩士學位申請，且只花了5年時間取得了碩士學位，除了大學時期每學期除了榮獲書卷獎，大學及碩士畢業時還代表全系上台接受表揚，在校表現十分優秀亮眼。

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班　 。（圖／屏東大學提供，下同）

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班　 。（圖／屏東大學提供，下同）

同學課業遇到不懂的地方，她都很樂意教導，也因此擔任統計學TA助教的工作機會，在與人分享統計學的樂趣時也藉機訓練自己的統計分析能力，並察覺到對於往後做研究的幫助運用學術研究與規畫統整的能力，亦發揮在各個場域，系上眾多科目的團體報告中擔任過多次組長，帶領團隊完成各種研究、行程規劃、餐廳設計。

課外社團亦擔任幹部職務，經由不同的職位學習換位思考及分配的能力，瑩真曾運用行銷技巧，開學一週內便成功募集五十多位學生加入社團，讓她十分有成就感。此外，大學時期她也時常去偏鄉學校從事志工服務，利用探索教育，教導小朋友體驗學習社交溝通、問題解決、信任合作、決策領導等重要能力。

她對學術研究相當有天分及熱忱，從大學二年級開始便跟著指導教授從事研究工作，奠立了想出國深造踏入學術界的根基，而現在果真如願取得公費留學資格，錄取美國佛羅里達大學博士班，她最感謝的莫過於父母及哥哥不分晝夜照顧車禍受傷的她；也感謝高雄榮總林楷城醫師的細心治療，沒有林醫師的醫治，瑩真便沒辦法那麼快回到校園，她回想大一復學時，初回校園的回憶，學生諮商中心資源教室的陳雅珍老師及温明俊老師一路上給予了她很大的關心與協助，即便休學了一年，仍可以迅速融入校園生活，還有教導過以及給予過瑩真建議的老師們，她說每一位都非常重要，特別感謝休閒系林劉淑娟主任、碩班指導老師-林勤豐老師、休閒系童桂馨老師以及黃露鋒老師，老師們向申請學校強力推薦，並給予相當大的支持和鼓勵，對她來說意義非凡。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台男尾隨突「伸手摸她下身」！　南韓正妹嚇瘋
快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票　611至613全民調
快訊／花1元買塑膠袋中千萬！　統一發票3、4月清冊曝光
快訊／微風運河驚見男浮屍　約20-30歲
快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」
無預警！　日本來台名店悄悄熄燈
獨／美商富淳領導狠坑下線！百人被騙2040萬
獨／幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨示警區域曝

已婚男單獨約出門！「話題聊妻小」她曝背後用意：上鉤是自己願意

頂新和德「食公益」計畫　支持全台首創實物銀行愛心物資宅配

近10萬人可領3千！苗栗「敬老禮金」通過了　最快明年春節前發放

「不能就這樣算了！」判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

日月潭船票收費標準廢止！上限1500亂象多　回歸市場機制

開山路突飄詭異香味！　他見車底卡樹枝...原因超毛

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨示警區域曝

已婚男單獨約出門！「話題聊妻小」她曝背後用意：上鉤是自己願意

頂新和德「食公益」計畫　支持全台首創實物銀行愛心物資宅配

近10萬人可領3千！苗栗「敬老禮金」通過了　最快明年春節前發放

「不能就這樣算了！」判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

日月潭船票收費標準廢止！上限1500亂象多　回歸市場機制

開山路突飄詭異香味！　他見車底卡樹枝...原因超毛

傳親烏戰士拿西方軍援攻擊俄國境內　比利時將要求烏克蘭說明

陳家駒一棒逼和　兄弟二軍6比6桃園市

4個月超音波照浮現「清晰貓輪廓」　孕媽細看超驚喜：像一隻虎斑

共艦台海「橫切」美艦　陸外交部：應對有關國家挑釁的必要舉措

王世堅送蔣萬安秤子籲「我心如秤」　蔣萬安妙回這句話

現烤出爐就秒殺！台北15元銅板點心「蟹殼黃」　酥皮芝麻香包青蔥

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

牛肉麵店今緊急停業「明開記者會」

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

台志願軍烏克蘭遇爆炸！　麻醉醒來才知被截肢

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

可能又有颱風　氣象局回應了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

傳陳明通安全下莊　台大校長：審議退休權責在教育部

傳陳明通安全下莊　台大校長：審議退休權責在教育部

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台灣大學5月26日召開教評會，但未公開結論。台大校長陳文章今天說，會議紀錄確認後就會函復檢舉人，並澄清台大是審懲處案，陳明通能否退休的權責在教育部。

將退場大學也拿到高教深耕經費！前教長直言：非常糟糕、方向錯誤

將退場大學也拿到高教深耕經費！前教長直言：非常糟糕、方向錯誤

明道欠薪！教師喊「快活不下去」　教團疾呼教育部：應有更好作為

明道欠薪！教師喊「快活不下去」　教團疾呼教育部：應有更好作為

明道欠薪4個月！教師「借錢買便當」：快活不下去　籲教部儘快介入

明道欠薪4個月！教師「借錢買便當」：快活不下去　籲教部儘快介入

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

關鍵字：

屏東大學陳瑩真教育部公費留學第1人

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鍾明軒惹惱廠商！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面