克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

▲屏東大學畢業陳瑩真錄取教育部公費留學考試博士班。（圖／屏東大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年畢業於屏東大學休閒事業經營研究所的陳瑩真，今年錄取教育部公費留學考試博士班，實現出國深造夢想，她是有取以來第一位考取身障生公費留學的校友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳瑩真高中畢業邁入大學的暑假，因為一場嚴重車禍，打亂了上大學後的學習規畫，因此休學1年，進行漫長的治療與復健，由於她心心念念著學習，在下一個學年度身體還沒完全康復的情形下，便申請復學。

她十分享受學習的當下，覺得學習新事物非常有趣，期間一直認真努力地學習，保持全系第一名的優異成績，通過了5年一貫修讀學士及碩士學位申請，且只花了5年時間取得了碩士學位，除了大學時期每學期除了榮獲書卷獎，大學及碩士畢業時還代表全系上台接受表揚，在校表現十分優秀亮眼。

同學課業遇到不懂的地方，她都很樂意教導，也因此擔任統計學TA助教的工作機會，在與人分享統計學的樂趣時也藉機訓練自己的統計分析能力，並察覺到對於往後做研究的幫助運用學術研究與規畫統整的能力，亦發揮在各個場域，系上眾多科目的團體報告中擔任過多次組長，帶領團隊完成各種研究、行程規劃、餐廳設計。

課外社團亦擔任幹部職務，經由不同的職位學習換位思考及分配的能力，瑩真曾運用行銷技巧，開學一週內便成功募集五十多位學生加入社團，讓她十分有成就感。此外，大學時期她也時常去偏鄉學校從事志工服務，利用探索教育，教導小朋友體驗學習社交溝通、問題解決、信任合作、決策領導等重要能力。

她對學術研究相當有天分及熱忱，從大學二年級開始便跟著指導教授從事研究工作，奠立了想出國深造踏入學術界的根基，而現在果真如願取得公費留學資格，錄取美國佛羅里達大學博士班，她最感謝的莫過於父母及哥哥不分晝夜照顧車禍受傷的她；也感謝高雄榮總林楷城醫師的細心治療，沒有林醫師的醫治，瑩真便沒辦法那麼快回到校園，她回想大一復學時，初回校園的回憶，學生諮商中心資源教室的陳雅珍老師及温明俊老師一路上給予了她很大的關心與協助，即便休學了一年，仍可以迅速融入校園生活，還有教導過以及給予過瑩真建議的老師們，她說每一位都非常重要，特別感謝休閒系林劉淑娟主任、碩班指導老師-林勤豐老師、休閒系童桂馨老師以及黃露鋒老師，老師們向申請學校強力推薦，並給予相當大的支持和鼓勵，對她來說意義非凡。