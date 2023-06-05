二王公墓遷墓　李鎮國要求移置遊蕩犬

▲台南市永康區二王公墓市地重劃開發，目前正在進行遷墓作業，市議員李鎮國憂心該區域內近300隻遊蕩犬若不移置，屆時遊蕩犬將進入鄰近社區，又將引發人犬衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區二王公墓市地重劃開發，目前正在進行遷墓作業，預計在2028年規劃開發完成，市議員李鎮國憂心該區域內近300隻遊蕩犬若不移置，屆時工程一啟動，這些遊蕩犬將進入鄰近社區，又將引發人犬衝突。

李鎮國強調，遊蕩犬不會憑空消失，他要求市府列出該區域內遊蕩犬的移置時間表與數量。市長黃偉哲無奈的補充說，遊蕩犬的問題大家都要市府解決，市府也找到適當地點，中央也有補助經費，卻卡在地方反彈，讓市府很糾結，但公共政策的推動，只能用耐心跟理性與里長及民眾溝通。

李鎮國議員也對台南市要如何超越其他縣市提出諍言，他認為台南市受限於發展早，雖有不少歷史文化，但舊城區也無法大刀闊斧整治，他建議市府對新市鎮的開發要著眼於有前瞻眼光規劃，市府以做公益事業心態，也可犧牲回收成本，及容積率提升，放眼於地方數十年後的長遠發展，否則短視近利的政策，只能讓台南市原地踏步。

李鎮國議員表示，他曾在雲林縣口湖鄉台61線，看到當地政府安置遊蕩犬在該道路的下方，以鐵皮屋的方式興建遊蕩犬安置所，讓人犬都安適。他問農業局長李建裕，之前市府也規劃在台61線興建遊蕩犬安置所，目前進度為何？李建裕說，該案因為當地里長與部分議員有意見，還需要再溝通，因為有很多區都有遊蕩犬問題，該局也努力在各區找遊蕩犬的安置地點。李局長也強調二王公墓的遊蕩犬當初做TNVR僅有30隻，後來數量暴增，應該是當地有人餵養，成為棄養處。

至於讓台南市超越其他直轄市，李鎮國議員也以歐洲花費20年時間，從路面及捷運著手，成功改善人行空間為例，他說台灣囿於交通動線不足，難以顧及車輛與行人，只能設計差強人意的動線與標線，讓站在第一線的員警疲於奔命，引發的民怨，也全回歸到市長選票。市長黃偉哲有感而發表示，取締不是萬能，卻被議員罵，不取締則萬萬不能，因為要被民眾罵，所以只能依法處理。

李鎮國議員也關切平實營區夜市開張，因未取得營業執照，現在還在非法營業，市府卻僅以罰款處置。反觀新北未取得營業執照的夜市，新北政府僅五天即勒令業者停業，同樣是狀況，台南市府僅以開罰解決問題，讓人有市府是在收保護費的錯覺，他要求主管單位經發局，對台南市議會要求市府後續審議業者提出夜市營業許可證時，需納入交通影響評估，取締非法營業，一切也需依法確實處理。

台南市農業局動保處表示，持續加強遊蕩犬管控源頭管制與收容暫置並進，動保處針對民眾通報人犬衝突案件積極第一時間處辦，平時並派員加強重點區域巡查捕捉，問題遊蕩犬隻優先予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。為有效解決台南市各區遊蕩犬問題，農業局動保處今年編列2500萬元做為遊蕩犬暫置場所，並請各區公所協助盤點妥適場地，期以源頭管制及收容安置等並進方式減少人犬衝突。

農業局動保處表示，我國已全面實施零撲殺，而TNVR為妥善處理流浪動物的方式之一，動保處積極捕捉及絕育遊蕩犬以減少人犬衝突，並以多元化措施管控本市遊蕩犬數量。依農委會公布之2022年各縣市遊蕩犬估計，台南市為11373隻(全國約15.9萬隻)，較2020年調查的19539隻(全國約15.5萬隻)，有效減少8166隻，台南市之遊蕩犬正逐年遞減當中。