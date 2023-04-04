指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

▲陳以信到永康二王基督教公墓。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信近日聽聞台南市府為了市地重劃，預計今年內完成永康二王基督教公墓的遷建，然而他與家族都未獲通知，並批評台南市長黃偉哲做法非常粗暴。另外，陳以信認為該公墓具文史價值，呼籲黃偉哲應即暫緩重劃，應先與墓園家屬溝通，並廣納文化各界意見後再行審慎決定。對此，台南市府昨晚做出回應。

陳以信昨指出，他近日帶父親回台南掃墓，聽聞台南市府將在二王市地重劃，整個永康二王基督教公墓要在年內完成遷葬，讓他驚呼，「這讓我與整個家族非常震驚！如此大事為何市府都沒和墓園家屬溝通？連我家族在此墓園有許多門都未獲通知，請問市府是通知了誰？」

陳以信表示，一紙行政命令就要家屬立即遷葬，他認為黃偉哲做法非常粗糙、粗暴，也不尊重廣大墓園家屬更對先人非常不敬。

陳以信也說，他與地方文史工作者前往勘查，此墓園佔地僅0.6公頃卻有近千門墓冢，許多埋葬在此的基督教徒，與基督教近代在台發展史有深刻關聯，如果未來此墓園如能有妥善規劃，可成為後人學習基督教來台早期歷史的重要文化資產，因此呼籲黃偉哲應即暫緩重劃，尤其應先與墓園家屬溝通，並廣納文化各界意見後再行審慎決定。

對此，台南市府民政局昨晚表示，本案於2023年2月已邀集民政局、都發局、永康區公所拜訪聯合服務會董事，說明市地重劃程序及了解土地所有權人意見，並非陳以信所指未事先溝通。

台南市府地政局則進一步指出，當日與會人員意見多元，包括希望市府另建基督教專用納骨塔、原地保留朝公園化方向發展或設立文史紀念館等等等，因事涉市地重劃整體所有人權益，針對聯合服務會各董事表示之意見，市府非常重視，並已責成相關單位，先行啟動文化資產調查。

地政局說，在文資調查及審查程序尚未完成前，針對永康二王「私有」基督教墓園不會進行遷葬作業。