　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逾60個動保團體上凱道為浪浪發聲　陳吉仲：精準捕捉「不撲殺」

▲陳吉仲到立院行銷農產品。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲（中）到立院行銷農產品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因不滿農委會將在全台9個生態熱點，2176個人犬衝突地區，執行流浪犬移除安置計畫，恐淪為「假移除真撲殺」，逾60個動保團體今（30日）下午將上總統府前凱達格蘭大道舉辦「530凱道為浪浪發聲」陳情活動。農委會主委陳吉仲稍早回應，會以精準捕捉，經過絕育、施打疫苗後，另外找安置收容所，強調沒有所謂的撲殺，也是法令所不允許的。

農委會執行流浪犬零撲殺政策6年，導致遊蕩犬隻越來越多，也引發人犬衝突、農作物、對其他物種造成威脅等爭議，農委會將從6月起，在全台9個生態熱點，2176個人犬衝突地區執行移除安置等計畫，並在特定熱點採取禁止餵養等措施，引發動保團體反彈，下午包括台灣樹人會等60多個動保團體走上凱道，舉辦「530凱道為浪浪發聲：乾淨餵食反霸凌，要移置不要移除」陳抗活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲上午出席立院農產品行銷活動，接受媒體聯訪回應，所有動物保護相關議題，都會跟動保、野保團體溝通，目前有一些流浪犬在特定地區，對野生動物像是石虎、穿山甲等帶來威脅，在相關單位的建議下，農委會積極處理、擬定相關策略。

陳吉仲說，針對野外的遊蕩犬隻，會採取精準捕捉、絕育、施打狂犬病預防針等步驟，再移置到合適收容所，強調沒有所謂的撲殺，因為現在動保法已經明確規定不得撲殺，而且所有收容所也是地方政府在協助，請動保團體放心。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／飲料店「說密語摸奶」！　附近店家：男客被帶進去
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獄中酷刑「跪冰塊、坐飛機」血淚史曝！白恐受難畫作捐贈人權館　

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

獄中酷刑「跪冰塊、坐飛機」血淚史曝！白恐受難畫作捐贈人權館　

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

學者葉耀元：侯友宜可扒開九二共識　強調一中各表

獄中酷刑「跪冰塊、坐飛機」血淚史曝！白恐受難畫作捐贈人權館　

《遠見》首長施政滿意度！盧秀燕「雙料第一」　施政分數達74.1％

熱火士官長帶兵也帶心！　巴特勒這兩大特質獲主帥盛讚

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

國內經歷有史以來最嚴重蛋荒，目前公告蛋價仍在歷史新高。農委會主委陳吉仲接受廣播節目「快樂聯播網」專訪指出，已積極推動國內禽舍改建、提升蛋雞復養量能，並擴大雞蛋短期進口專案，常態建立6千萬顆雞蛋冷鏈滾動倉儲，未來民眾不會有買不到雞蛋的情況。

茶改場歡慶120歲　全力行銷台灣茶到國際

茶改場歡慶120歲　全力行銷台灣茶到國際

企鵝妹救援浪犬找到家　新主人身分曝

企鵝妹救援浪犬找到家　新主人身分曝

遊蕩犬熱區「禁止餵養」惹議　陳吉仲：未納入動保法修法

遊蕩犬熱區「禁止餵養」惹議　陳吉仲：未納入動保法修法

農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

關鍵字：

遊蕩犬動保團體流浪犬陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面