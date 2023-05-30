逾60個動保團體上凱道為浪浪發聲　陳吉仲：精準捕捉「不撲殺」

▲農委會主委陳吉仲（中）到立院行銷農產品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因不滿農委會將在全台9個生態熱點，2176個人犬衝突地區，執行流浪犬移除安置計畫，恐淪為「假移除真撲殺」，逾60個動保團體今（30日）下午將上總統府前凱達格蘭大道舉辦「530凱道為浪浪發聲」陳情活動。農委會主委陳吉仲稍早回應，會以精準捕捉，經過絕育、施打疫苗後，另外找安置收容所，強調沒有所謂的撲殺，也是法令所不允許的。

農委會執行流浪犬零撲殺政策6年，導致遊蕩犬隻越來越多，也引發人犬衝突、農作物、對其他物種造成威脅等爭議，農委會將從6月起，在全台9個生態熱點，2176個人犬衝突地區執行移除安置等計畫，並在特定熱點採取禁止餵養等措施，引發動保團體反彈，下午包括台灣樹人會等60多個動保團體走上凱道，舉辦「530凱道為浪浪發聲：乾淨餵食反霸凌，要移置不要移除」陳抗活動。

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陳吉仲上午出席立院農產品行銷活動，接受媒體聯訪回應，所有動物保護相關議題，都會跟動保、野保團體溝通，目前有一些流浪犬在特定地區，對野生動物像是石虎、穿山甲等帶來威脅，在相關單位的建議下，農委會積極處理、擬定相關策略。

陳吉仲說，針對野外的遊蕩犬隻，會採取精準捕捉、絕育、施打狂犬病預防針等步驟，再移置到合適收容所，強調沒有所謂的撲殺，因為現在動保法已經明確規定不得撲殺，而且所有收容所也是地方政府在協助，請動保團體放心。