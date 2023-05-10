　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18萬隻遊蕩犬恐造成山羌滅絕　陳吉仲：鎖定10大熱區加強捕捉移除

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲表示已鎖定全台十大遊蕩犬熱區加強捕捉移除。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

遊蕩犬在野外數量增加，對其他野生動物造成威脅，立委邱志偉今在立院經委會指出，高雄壽山地區的山羌相較10年前，大減超過9成，造成山羌數量下滑的主因就是遊蕩犬，也嚴重威脅台灣原生種與家禽，要求農委會在零撲殺政策下，應有精進的配套措施。陳吉仲回應，已針對有石虎、穿山甲出沒的苗栗、南投、台中等設定熱區，加強捕捉移除。

立院經濟委員會邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新農委會統計，全台推估遊蕩犬隻逾18萬隻，農委會執行零撲殺政策已經6年，但遊蕩犬隻數量越來越多，危害台灣原生野生動物、家禽動物，也增加人犬衝突，引發立委陳明文、邱志偉、蔡培慧等人關切。

邱志偉指出，根據壽山國家自然公園管理處的調查，壽山地區的山羌相較10年前，減少超過90%，目前山羌推估數量僅剩50～63隻，報告指出，遊蕩犬對野生動物造成嚴重的威脅，特別是山羌已出現區域性滅絕的可能。此外，也對水鹿、山豬、山羌、穿山甲、麝香貓、白鼻心、鼬獾等原生哺乳類動物造成影響，根據特生中心統計，2018年以後，每兩隻舊傷的穿山甲，就有一隻受遊蕩犬隻攻擊；甚至台南蛋雞場也遭遊蕩犬闖入咬死上百隻。

陳吉仲表示，目前已盤點出9到10個遊蕩犬熱區，初步鎖定石虎、穿山甲與其他原生動物出沒的熱區，包括苗栗、台中、南投等縣市，要求不得餵養，違反相關規定，會利用環保署廢清法開罰，同時會進行移除絕育，預計每年處置率達到8成，此外，此次修法也從源頭管理，加強飼主責任，避免數量再增加。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／鐵架插進捷運車廂　市政府站-九張犁站停駛
獨／7寶媽「揹嬰滑雪、深蹲跳」　高市府開罰了
快訊／捷運內部曝！鐵架貫穿「座椅爆開噴地」　增至8人送醫
快訊／新店警匪駁火！　1人腹部中彈
快訊／恐怖！鐵架倒塌「貫穿」捷運列車　多人送醫
勇爸一拳KO！　「身背8L汽油」噴火伯慘了
王思佳意外爆「大咖貴婦愛拿高仿A貨」！　驚人價格揭密
7寶媽爭議爆不停！　她爆：高市府出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

駕駛荒掀減班潮！統聯客運5／17起3路線砍班　北屏每周112班→2班

好市多毒莓延燒！已接獲32件申訴　消保處：等待補償方案公布

便當「1配菜」被嫌最雷前3名！一票不服：能吃光整鍋　詹姆士也點頭

同學結婚「五星飯店只包2600元」　全場點頭曝1關鍵：很有面子了

暑假來拚輸贏！台中將辦「鍋烤節」　再抽300組萬元券+百萬汽車

遭質疑洩BNT關鍵電郵給媒體　王必勝：不是我！

3歲女童成冤魂！網列「5大道路缺失」：做到2項就能救小女孩

郭董再喊「政府卡疫苗」　薛瑞元：對某人的敬佩、感謝逐漸消失中

BNT捐贈內幕！周志浩還原時序：陳時中曾到郭台銘家中「鴻海很心急」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

駕駛荒掀減班潮！統聯客運5／17起3路線砍班　北屏每周112班→2班

好市多毒莓延燒！已接獲32件申訴　消保處：等待補償方案公布

便當「1配菜」被嫌最雷前3名！一票不服：能吃光整鍋　詹姆士也點頭

同學結婚「五星飯店只包2600元」　全場點頭曝1關鍵：很有面子了

暑假來拚輸贏！台中將辦「鍋烤節」　再抽300組萬元券+百萬汽車

遭質疑洩BNT關鍵電郵給媒體　王必勝：不是我！

3歲女童成冤魂！網列「5大道路缺失」：做到2項就能救小女孩

郭董再喊「政府卡疫苗」　薛瑞元：對某人的敬佩、感謝逐漸消失中

BNT捐贈內幕！周志浩還原時序：陳時中曾到郭台銘家中「鴻海很心急」

阿聯酋航空SkyCargo推動十年計畫　加倍成長貨運運能

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

快訊／高樓吊索從天而降插進捷運車廂　中捷市政府到九張犁停駛

騎車去台北誤上國道　暴走男被攔停...揮拳襲警「臉部紅腫瘀青」

楊洋熱戀小8歲女星「酒店同住3晚」影片曝！　馬爾地夫海邊接吻被路人目擊

《火神》威力還在！林柏宏聽見消防救護車「默默替學長姐加油」

轟民進黨髒手伸進文官體系　國民黨反對3級機關首長改政務任用

3歲女童冤死！路口擺滿玩具　路人含淚留卡片：妳是最可愛的天使

放寬日本草莓農藥引反彈！王必勝重申「沒有時間表」　審查至少3年

IU遭告發6首歌抄襲　檢舉者找上警察怒：旋律、節奏太類似！

生活熱門新聞

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

全台周末變天！　雨最大時間曝

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

即／台中發30萬份「物調券」

三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優

母女走路1死1傷　立委曝奪命2核心

麻煩了！　周末全台變天

好市多「低調1神物」曝光！內行吃爆：回購10年了

更多熱門

相關新聞

林務局今複查六福村狒狒區　陳吉仲：調查結果會盡快公開

林務局今複查六福村狒狒區　陳吉仲：調查結果會盡快公開

六福村東非狒狒脫逃事件，最後慘死槍下悲劇收場。林務局今（10）再度前往六福村複查狒狒區飼養環境與改善情形。農委會主委陳吉仲今表示，除了東非狒狒死因，因檢警調查中無法公布外，其他園區改善情形與複查結果報告，會請林務局盡快對外說明清楚。

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

快訊／退除役官兵就業津貼入法　立法院三讀

快訊／退除役官兵就業津貼入法　立法院三讀

快訊／註冊商標申請「新增付費速審機制」　立院三讀修正

快訊／註冊商標申請「新增付費速審機制」　立院三讀修正

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

關鍵字：

遊蕩犬動保法立法院陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面