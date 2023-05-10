18萬隻遊蕩犬恐造成山羌滅絕　陳吉仲：鎖定10大熱區加強捕捉移除

▲農委會主委陳吉仲表示已鎖定全台十大遊蕩犬熱區加強捕捉移除。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

遊蕩犬在野外數量增加，對其他野生動物造成威脅，立委邱志偉今在立院經委會指出，高雄壽山地區的山羌相較10年前，大減超過9成，造成山羌數量下滑的主因就是遊蕩犬，也嚴重威脅台灣原生種與家禽，要求農委會在零撲殺政策下，應有精進的配套措施。陳吉仲回應，已針對有石虎、穿山甲出沒的苗栗、南投、台中等設定熱區，加強捕捉移除。

立院經濟委員會邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告並備質詢。

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根據最新農委會統計，全台推估遊蕩犬隻逾18萬隻，農委會執行零撲殺政策已經6年，但遊蕩犬隻數量越來越多，危害台灣原生野生動物、家禽動物，也增加人犬衝突，引發立委陳明文、邱志偉、蔡培慧等人關切。

邱志偉指出，根據壽山國家自然公園管理處的調查，壽山地區的山羌相較10年前，減少超過90%，目前山羌推估數量僅剩50～63隻，報告指出，遊蕩犬對野生動物造成嚴重的威脅，特別是山羌已出現區域性滅絕的可能。此外，也對水鹿、山豬、山羌、穿山甲、麝香貓、白鼻心、鼬獾等原生哺乳類動物造成影響，根據特生中心統計，2018年以後，每兩隻舊傷的穿山甲，就有一隻受遊蕩犬隻攻擊；甚至台南蛋雞場也遭遊蕩犬闖入咬死上百隻。

陳吉仲表示，目前已盤點出9到10個遊蕩犬熱區，初步鎖定石虎、穿山甲與其他原生動物出沒的熱區，包括苗栗、台中、南投等縣市，要求不得餵養，違反相關規定，會利用環保署廢清法開罰，同時會進行移除絕育，預計每年處置率達到8成，此外，此次修法也從源頭管理，加強飼主責任，避免數量再增加。