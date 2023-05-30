不滿農委會移置遊蕩犬　逾60個動保團體上凱道提6大訴求

▲動保團體齊聚凱道抗議農委會遊蕩犬移置作業。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決遊蕩犬在野外數量增加，引發人犬衝突、威脅農作物與其他野生物種，農委會預訂今年下半年在全台9處熱點執行遊蕩犬移置作業。逾60個動保團體今（30日）下午齊聚凱道舉辦「為浪浪發聲」陳情活動，質疑農委會是「假移除真撲殺」，其中禁止餵食政策，更是違反動物福利，現場提出六大訴求，並至總統府遞交陳情書。

頂著酷暑，包括台灣樹人會、中華民國菩提護生協會、屏東縣生命奇蹟護生協會、新北市流浪貓狗再生保護協會等來自全台60多個動保團體集聚凱道，舉辦「為浪浪發聲：乾淨餵食反霸凌，要移置不要移除」抗議活動，也有作家朱天心、畫家王家祥等藝文界人士參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動保團體指出，農委會日前與野保團體開會，會中表示將從下半年開始，針對全台9個生態熱點，2176個人犬衝突地區，以獵人大隊作為流浪動物移除手段，甚至傳出移除後「進入收容所的，應該會符合安樂死的標準」的恐怖說法，質疑農委會是要「假移除真撲殺」；而在熱點與人犬衝突地區可能實施禁止餵養政策，在權衡人類法益與遊蕩動物福利也有所失衡。

動保團體表示，不反對農委會在9個生態熱點實施禁止餵食，但反對範圍擴及其他2176個人犬衝突地區，並呼籲農委會公開有關生態熱點、人犬衝突區的評估標準與認定依據，接受社會各方公評。並指出不反對生態敏感區移置遊蕩動物，但應符合人道移置。

動保團體提出六大訴求，包括比照國外開放式收容所，安置被移除的犬隻；移置工作由動保團體執行，兼顧人道與安全；訂出合理乾淨餵食標準；移置作業應精準捕抓；末端減量，無法解決問題，應從源頭管理，動保野保雙贏等主張。

農委會畜牧處副處長江文全今到場接下陳情書，針對動保團體上街頭為浪浪發聲，江文全澄清，農委會並沒有要出動獵人捕捉，會跟專業人士與當地動保團體，在生態敏感區進行捕捉，也歡迎有意願的動保團體加入，捕捉移置是希望控制流浪犬族群的密度，減少跟其他野生動物間的衝突，絕對沒有撲殺情事。至於禁止餵食部分，會針對熱點區先試辦，其他一般人犬衝突地區，則尊重各地方政府的安排。