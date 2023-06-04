搭末班高鐵　鄰座怪男「銼刀磨藥舔、筆電看色圖」她嚇壞

▲已婚噁男的怪異行為嚇爆她。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女子3日晚上搭高鐵末班車，無意間發現，隔壁男乘客用筆電時，傳訊息叫了小姐。原PO本來沒多想，接下來卻被嚇得心中警鈴狂響，因為對方竟點開老婆的訊息，稱會晚點回家，又拿出疑似威而鋼的藥丸，用指甲銼刀磨成粉舔掉，然後開一堆色情圖片來看，「2小時的車程，我全程不敢睡」，超級崩潰。

這位女網友在Dcard以「高鐵坐我隔壁的已婚噁男」為題發文，說她一個人搭上3日的末班高鐵，坐在2人座的靠窗位，隔壁則是一位用著筆電的大叔，一切感覺很正常，只是對方坐姿坐得很低，所以她一直瞥到螢幕上的畫面。起初，她不小心瞄到大叔傳訊息叫小姐，「我覺得沒關係，但我稍微有點警覺了，跟他保持一點距離（有過被性騷擾的經驗，所以會特別敏感）。」

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沒想到，大叔下秒卻點開另一則訊息，竟是和老婆的對話視窗，稱自己沒那麼快回家，讓原PO驚呆，「老婆、小姐、一起叫小姐的兄弟，3人的視窗輪流開啟，一邊預約半夜的服務，一邊回著老婆的關心訊息（好諷刺），同樣身為女人，為老婆孩子感到不捨。」

此外，筆電男的怪異行徑讓原PO越來越不舒服，像是整個像躺在懶骨頭裡的坐姿，「整個快滑下去，不誇張，高鐵的椅子可以坐成這樣，頭快滑到放屁股的位置了。」還在座位上「舔藥粉」，「超怪！拿出一包藥丸，用指甲刀（銼刀）磨粉，然後舔指甲刀上的粉……」「懷疑是不是威而鋼那種。」

▲原PO超崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

令她覺得最可怕的是，男子點開一堆色情圖片來看，「超！爆！噁！這不是我要故意看了吧！用這麼大的螢幕，在我旁邊看這個，而且還好幾次是全螢幕」，原PO不禁直批，「我完全理解男生會想看，但不是在這時候這場合吧？我坐在旁邊真的覺得超級不舒服（還坐在裡面）。」

回想過程，她仍心有餘悸，「我全程一直靠在窗邊，很怕他的手碰到我，不知道他是故意的，還是真的不會看場合……我甚至懷疑，是不是故意點開來給我看的？」原PO也說，全程2小時的車程她都不敢睡，一直注意著鄰座一舉一動，直到對方下車才鬆一口氣。

貼文一出，不少人也不敢置信，「為何這種人會有老婆……」、「他能這麼自在也是挺不簡單的」、「如果是我我也不太敢睡」、「我的天啊！原PO還坐內側，真的會直接嚇到一個我沒了那種感覺」、「下次請直接向組員要求換位，記得保護自己，還好妳沒事！」貼文也釣出一名自稱高鐵列車控制員的網友，氣憤直呼，「下次可以跟我說，我直接幫忙反映，本人在高鐵為列車控制員，這些該死的旅客一個也別想跑！」