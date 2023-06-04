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性平爭議延燒！應曉薇提5大修法方向　批民進黨不要只說幹話

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員應曉薇質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市議員應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／台北報導

民運人士王丹遭多人指控性騷擾，台北市議員林亮君的前助理李先生4日出示多張證據，指控王丹2014年前企圖對他性侵未遂。針對性平爭議，國民黨台北市議員應曉薇呼籲民進黨趕快修法，她也提出五大修法方向，強調要真正的站在「性別平權」推動立法，不要說「幹」話。

應曉薇表示，身為性騷被害女性，她要呼籲民進黨趕快修法。她也批評，民進黨台北市提名一堆要選立委的不要只會「顧全大人」，要真正的站在「性別平權」推動立法，不要說「幹」話。

應曉薇法律扶助團隊律師吳威廷則說明，性騷擾係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關，導致發生因順服與否影響權益得喪或有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響正常生活進行之行為，可參見性騷擾防治法第二條之詳細定義；目前性騷擾者，除涉及猥褻、或性騷擾防治法25條觸碰身體隱私罪有刑責外，其餘僅是處一萬至十萬元罰鍰之行政罰與民事賠償責任，嚇阻效果仍屬有限，且被害者必須要經過申訴、調查、調解等陌生過程，降低投訴意願，致使性騷擾事件層出不窮。

對此，應曉薇指出，若要有效降低性騷擾事件，可以從加重騷擾者責任與優化申訴過程及開放案例查詢三方面著手，她也拋出五大修法方向。

第一，應曉薇提到，應提高騷擾者行政罰鍰金額，加重騷擾者代價；第二，將再犯者列入加重事由，提高行政罰鍰上限；第三，將性騷擾防治法25條觸碰身體隱私罪改為公訴罪而非現行告訴乃論之罪；第四，機關若未能依法定程序受理申訴及依時限辦理，視為幫助行為，與騷擾者同負民事連帶賠償責任；第五，便利民眾性騷擾案例查詢，使人民有更具體依歸協助判斷與評估。

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