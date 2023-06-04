「絕不寬待」傅崐萁！　侯友宜籲調查性騷：不論黨籍一視同仁

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委傅崐萁傳出8年前性騷董姓資深媒體人，在餐會當眾強抱又吻頭。國民黨立委參選人侯友宜今（4）日受訪表示，性騷擾這件事絕對不可以妥協，「絕不寬待」！針對應否溯及既往調查當時無黨籍的傅崐萁？侯答，不論任何黨籍，都要採取更嚴格標準，所有調查不只要快而且要清楚，所有人都是一視同仁。

針對董姓資深媒體人自述，曾遭立委傅崐萁不當行為侵犯，侯友宜昨晚聲明強調，「絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協」，他也呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

侯友宜今出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，他再度重申，不管對任何政府、對任何人，他對性騷擾這件事一定嚴格標準檢驗自己，相對的任何政府絕對不可以妥協，若調查屬實，絕對以高標準方式來看待，絕不寬待。

當媒體問到傅崐萁事發當時並無國民黨籍，是否該溯及既往展開調查？侯友宜答，不論任何黨籍，每一個政黨都是要採取更嚴格的標準來看待，這個標準是要經過匿名處理、展開調查，然後把調查結果清楚告訴民眾，所有調查不只要快而且要清楚，要用高標準來檢驗自己，讓所有人都是一視同仁，這樣子才是性別平權最重要的方向。

侯友宜並反批民進黨，儘管台灣實施民主已久，但最近卻看到很多專制作為，讓一個政黨決定所有的事。他舉例，國民黨提出檢討性騷擾防治機制，讓性騷擾機制能夠更完整，沒想到國民黨提出來以後，執政黨居然反對，用表決的方式，讓這個案子沒有辦法做到完整檢討，沒辦法保護到受害者。侯痛批，「這是一種專制，也是令人遺憾的事」。

侯友宜強調，民主自由的生活方式這是所有黨派要有的共識，更重要是要具有性別平等、符合世界潮流的人權、自由、民主，以此更大幅的邁向前進，所以大家要深刻的反省，不要去阻礙性別平權。

▲「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。（圖／記者李毓康攝）