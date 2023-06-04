政治圈性騷案「全過訴訟期」　黃揚明籲：立委難道不該提修法？

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工遭性騷案 二次鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

政治圈近日性平爭議連環爆，至今已累積民進黨8件、國民黨1件，引發社會譁然，儼然成為政治圈的「#MeToo」事件。對此，媒體人黃揚明4日就在臉書指出，近期的「#MeToo」風波中，還能提刑事訴訟的個案，一件都沒有，行政申訴的案例，也僅有一案，「各位關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

黃揚明指出，目前我國被性騷擾者若要尋求救濟，相關追訴期為，一般行政申訴：事發後1年內；刑事責任的部分（有乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者）：事發後6個月內（騷擾行為較重，但追訴期更短，不合常理）；民事賠償的部分：事發後2年內。

黃揚明表示，因此近日的「#MeToo」風波中，還能提刑事訴訟的個案，一件都沒有；行政申訴的案例，也僅有最早爆發的「民進黨女黨工指控導演輝哥襲胸」那一案。他不禁喊話，「各位關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

此外，黃揚明也提到，發文的所有被害者，都有可能被加害者提告「妨害名譽、加重誹謗」的可能性，這也是為什麼性平案件願意揭發的少之又少的主因。