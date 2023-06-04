以為遇到真愛...2熟女1個提供帳戶1個幫取款　慘淪詐團共犯

記者張君豪／台北報導

詐騙集團招募取款車手又出新招！汐止警方查獲一廖姓女車手（46歲）因誤信男網友三餐噓寒問暖，以為遇到真愛，聽信男網友花言巧語去面收朋友積欠的150萬元欠款，未料卻成為詐團取款車手，遭警方埋伏逮捕。

▲廖女誤信網路男友甜言蜜語淪為詐團車手，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警分局汐止所日前接獲被害人李女（46歲）報案，她向警方表示在2月中旬透過網路交友認識一名男網友，對方自稱在海外存放人民幣想匯回台灣，拜託李女提供銀行帳戶密碼讓他匯款使用，李女交出帳戶後就未再使用該戶頭。

但到4月中旬，銀行通知李女該帳戶金流異常，並遭警方凍結，帳戶內尚有贓款150萬元，男網友在溫情攻勢下，要李女協助將帳戶內150萬元領出，雙方約定在5月12日傍晚在汐科火車站北站面交。

李女驚覺遭男網友利用，向警方報案請求協助，汐止警方出動專案小組在周遭埋伏，並製作150萬元道具鈔票給供她面交使用，結果當場逮捕另外一名廖姓女車手，警方目前正循線溯源追查，訊後並將廖女涉詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

廖姓女車手解釋，今年3月下旬透過網路認識一男網友，對方噓寒問暖追求，雙方在網路上互稱男女朋友，對方自稱發展事業需要資金，廖女毫不懷疑力挺，先後匯款480萬到對方帳戶，犯案當晚男友又以人不在台灣為由，要她到汐科火車站取款，廖女從頭到尾不知遭詐團利用，淪為詐團車手共犯，被捕後難過得無法言語。

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