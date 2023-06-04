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印度288死火車「事故原因」曝光　鐵道部長：電子聯鎖系統有異

▲▼印度火車出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度2日發生火車出軌，是該國本世紀最嚴重的一起鐵路事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度奧里薩邦2日晚間發生3輛火車相撞事故，根據印度媒體ANI報導，截至目前為止，已有至少288人死亡、逾千人受傷。印度鐵道部長瓦希拿（Ashwini Vaishnaw）4日表示，這起事故是由於電子聯鎖系統發生變化所導致的。

據ANI報導指出，瓦希拿4日視察火車事故現場的復原工作時表示，造成這起288名乘客死亡的事故原因，是由於電子聯鎖（Electronic Interlocking，EI）系統發生變化。他還表示，鐵路安全專員已就此次事故進行調查，並發布初步調查報告，「我們已經確定了事故發生原因與相關責任人員。」

瓦希拿進一步補充，目前的重點是修復工作，目標是在6日上午前完成，「莫迪總理昨天視察了現場。我們今天將盡力修復鐵道，所有遺體都已清理完畢。我們的目標是在周三上午之前完成復原工作，以利列車在這條鐵軌上恢復運行。」

▲▼印度列車相撞。（圖／CFP）

▲印度火車列車相撞造成將近300人死亡。（圖／CFP）

根據台灣交通部鐵道局官方臉書貼文指出，鐵路發展初期完全依靠人力來指揮列車運轉避免列車發生碰撞，隨著技術發展，先進的電子聯鎖系統宛如「鐵路號誌的大腦」，能利用電子電路來控制號誌機、電動轉轍器等龐大通訊網絡。

本站先前報導，2日晚間一輛從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）與從加爾各答開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）相撞，沒過多久，另一輛貨運列車也應聲撞上，多節車廂出軌翻覆，造成嚴重災難。

印度當局曾經委託3間當地公司聯合開發一款列車自動保護系統（ATP），名為Kavach，該系統能夠避免火車駕駛錯過危險信號以及超速，並且確保火車能在低能見度下安全行駛。鐵道部長瓦希拿2022年3月還曾親自測試了這款系統，並在推特上大為讚賞。然而，印度鐵路當局卻表示，這套系統並未使用於發生相撞意外的奧里薩邦路線。

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