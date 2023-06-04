他捧887萬投資追加840萬…警埋伏衝出！未成年「理專」臉綠了

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

新北市金山警方日前接獲民眾報案，表示自己遭假冒為「股票投資公司」的詐騙集團騙走887萬，對方還要他再交出840萬，驚覺受騙，警方埋伏在詐團約定面交的超商，將自稱「理財專員」的男子逮獲，一查發現對方竟是未成年，同時也在周圍逮捕把風的24歲車手，將2人依涉詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

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▲詐騙集團未成年少年佯裝投資顧問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



金山警分局指出，日前受理沈姓民眾報案，稱遭到「源通股票投資公司」以謊稱代為操作投資，介紹被害人下載指定手機軟體，進而多次要求其臨櫃匯款或以面交方式給假冒之「理財顧問專員」，被害人前後共交付887萬餘元。

對方眼見有利可圖，繼續以抽中認購股票為由，想誘騙被害人再交出840萬，他驚覺有異，決定向警方報案，金山警立即依約在昨（3）日中午於詐欺集團指定超商埋伏。

警方在超商現場逮捕穿著西裝、打著領帶的17歲陳姓犯嫌，同時發現週遭另名男子見警方逮捕行動後，顯得倉惶失措、形跡可疑，上前盤查，一併逮捕接應之24歲陳嫌，現場查扣手機3支、公司印章章9顆、工作證名牌，現金收款收據、契約書等琳瑯滿目的各種證物，詢問後2嫌依涉詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長蔣叔君表示，網路上社交媒體、網頁及影片頻道充斥詐騙集團利用各種投資廣告，假借股市名人或成功人士名義意圖取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，呼籲投資人應小心識詐，以免血本無歸，得不償失。