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富二代敗光千萬祖產！月花50萬吸毒...被抓後發抖狂踹警車

記者許權毅／台中報導

台中一名許男4年前染上毒癮，每月要花上50萬吸毒。警方日前接獲情資前往攻堅，當場查獲市值16萬的海洛因、安非他命。經查，許男家境優渥，爸爸離世還留下價值千萬土地，許男卻全拿來買毒，敗光祖產，許被抓後才第一次戒斷，還在警車裡不斷抽搐、發抖，員警也嘆毒品害人不淺。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名許男家境優渥，卻把千萬祖產敗光拿來買毒，每月就要花50萬吸毒。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

台中市刑大偵六隊日前偵辦毒品案件，查出住在沙鹿區的一名許男持有大量毒品，平常就會找朋友到家中吸毒取樂，甚至會轉賣、轉讓毒品給友人。警方掌握情資後，由苗栗地檢署指揮偵辦，兵分多路前往苗栗、清水、沙鹿以及太平等地攻堅，在許男家中查扣海洛因4包、毛重15.3公克、毒品安非他命5包、毛重35.8公克，現金14萬5千元及手機等贓證物，全案詢後將許嫌與相關共犯，依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

案經警方偵辦發現，許男平常會買賣高價檀香，月收入數十萬，但家中的祖產才是許男的主要經濟來源，光是父親遺留的土地價值就高達千萬，日前才買賣部分土地獲取數百萬元，許男衣食不缺，卻把錢都花在毒品上，每天施用的毒品量約2萬元起跳，平均每月達30到50萬元，依許男吸毒約4年計算，粗估花上2000萬。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

許男遭警方逮捕後，自稱從來沒有戒斷而毒癮發作，無法控制自身行為，在警車上還不斷踹車，要求喝水，也發生燥熱、流淚、流鼻水、盜汗、腹瀉、發冷、肌肉疼痛等戒斷症狀，讓警方感嘆毒品害人不淺。

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