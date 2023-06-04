拔樁？柯文哲訪日首站拜媽祖廟　「信賴之友會」顧問喊：凍蒜！

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲4日啟程訪問日本東京，下機後第一站前往東京媽祖廟，而東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待；但值得一提的是，詹德薰今年4月才接受前民進黨主席卓榮泰頒聘書，擔任關東「信賴台灣之友會」顧問，且詹德薰也於現場大喊「柯文哲凍蒜」。

柯文哲4日清晨5時30分抵達桃園機場，搭乘長榮航空BR184班機前往東京成田機場，而中午12時落地後，第一站就啟程前往東京媽祖廟，只見4月才擔任日本關東「信賴台灣之友會」顧問的東京媽祖廟董事長詹德薰，親自接待柯文哲一行人。

▲柯文哲訪日第一站訪東京媽祖廟，擔任「信賴台灣之友會」顧問的東京媽祖廟董事長詹德薰（右二）親自接待。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲參拜完媽祖廟之後，贈送禮品給詹德薰和媽祖廟的廟方人員，而廟方人員則在一旁勸說要喊「柯文哲凍蒜」，而詹德薰也大方一同喊道「凍蒜」，使外界猜想柯文哲拔樁成功。

被問到為何下飛機第一站選在東京媽祖廟？柯文哲表示，自己4年前來過此地，當時也是來拜拜，甚至還有吃午餐，因為台灣最普遍信仰仍是媽祖，非常有台灣意味的地方，所以來東京當然拜訪僑領。

針對詹德薰在現場喊「凍蒜」，但其實還有「信賴台灣之友會」顧問身份，究竟是挺賴清德還是柯文哲？詹德薰笑稱，「這是太敏感的事情！」任何一位候選人來到這裡，他都會支持，「要問我是（挺）哪一位的話，投票那天才會知道。」媒體追問，會不會想身兼柯文哲的顧問？詹德薰稱，他什麼顧問都會當，只要有來邀請，他都會參加。

至於要不要當面邀請詹德薰？柯文哲說，「這是一定要的，因為他跟立委邱臣遠是世交。」而詹德薰也說，邱臣遠的爸爸是他好友，當初一起打拚台商會。

被問到是否知道詹德薰有「信賴台灣之友會」顧問身份？柯文哲回應，「沒有。」對方剛剛也說過了，作為廟方人員，只要有人來參拜，都會表示歡迎。